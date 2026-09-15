Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Quais participantes de 'A Fazenda 18' já estiveram em outros realities? Veja a lista

Fran Almeida, Lucas Bissoli, Tina Calamba, Murilo Dias e outros peões já conhecem a rotina de um reality show

'A Fazenda 18': elenco da Record reúne ex-BBBs, participantes de "Power Couple", "A Grande Conquista", "Soltos em Floripa" e outros programas (TV Globo/Reprodução)

'A Fazenda 18': elenco da Record reúne ex-BBBs, participantes de "Power Couple", "A Grande Conquista", "Soltos em Floripa" e outros programas (TV Globo/Reprodução)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 20h45.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreReality shows
Saiba mais

A 18ª edição de "A Fazenda" começou, nesta segunda-feira, 14, com um elenco que já reúne alguns veteranos de realities. Entre os 22 participantes, há nomes que passaram por "BBB", "Power Couple", "A Grande Conquista" e outros programas de competição.

Confira quem são eles:

Quais participantes já estiveram em outros realities?

  • Fran Almeida: participou do "BBB 14", do "Power Couple Brasil 3", do "Dancing Brasil" e do "Troca de Esposas";
  • Lucas Bissoli: esteve no "BBB 22";
  • Tina Calamba: participou do "BBB 23";
  • Rikardo Negro: esteve na Casa de Vidro do "BBB 26";
  • Adryana Ribeiro: participou do "Power Couple Brasil 6", chegando à final, e do "Game dos 100";
  • Murilo Dias: participou de três temporadas de "Soltos em Floripa" e de "A Grande Conquista";
  • Stephanie Gomes: esteve em "A Grande Conquista";
  • Ariela Carasso: participou de "Casamento às Cegas Brasil";
  • Sérgio Hondjakoff: participou de "Made in Japão";
  • Catherine Bascoy: esteve em "De Férias com o Ex Brasil";
  • Maíra Charken: participou de "Popstar" e "Saltibum";
  • Daniel Erthal: competiu na "Dança dos Famosos";
  • Jônatas Faro: também participou da "Dança dos Famosos", chegando ao terceiro lugar.

Quando será a final de 'A Fazenda 18'?

A 18ª temporada de "A Fazenda" está prevista para chegar ao fim em dezembro de 2026. Em entrevista ao UOL, Adriane Galisteu já adiantou que o reality seguirá no ar até o período do Natal. A edição é realizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde os participantes convivem e disputam provas pela permanência no programa.

A temporada anterior terminou em 18 de dezembro de 2025 e teve Dudu Camargo como campeão. O apresentador recebeu 75,88% dos votos na final e levou para casa o prêmio de R$ 2 milhões.

Para a nova edição, a Record ainda não divulgou uma data exata para a grande final. A previsão é que os peões permaneçam confinados até a reta final de dezembro.

Acompanhe tudo sobre:Reality showsRede Record

Mais de Pop

Quem é Darlin Ferrattry, mãe de Lexa e participante de 'A Fazenda 18'

A 'Fazenda 18' terá eliminação nesta semana? Veja o calendário

De 'Cabeção' a peão: quem é Sérgio Hondjakoff, de 'A Fazenda 18'?

Protagonista de 'Cheias de Charme': quem é Jônatas Faro, novo peão de 'A Fazenda 18'?

Mais na Exame

Pop

Quem é Darlin Ferrattry, mãe de Lexa e participante de 'A Fazenda 18'

Brasil

Conselho Superior do MPF marca sessão para analisar mensagens de Vorcaro que citam Gonet

Mercados

JBS e VIVA firmam acordo para criar empresa conjunta de couro

Esporte

Quando vai ser a despedida de Messi da Argentina?