Quais participantes de 'A Fazenda 18' já estiveram em outros realities? Veja a lista

'A Fazenda 18': elenco da Record reúne ex-BBBs, participantes de "Power Couple", "A Grande Conquista", "Soltos em Floripa" e outros programas (TV Globo/Reprodução)
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Publicado em 15 de setembro de 2026 às 20h45.
A 18ª edição de "A Fazenda" começou, nesta segunda-feira, 14, com um elenco que já reúne alguns veteranos de realities. Entre os 22 participantes, há nomes que passaram por "BBB", "Power Couple", "A Grande Conquista" e outros programas de competição.
Confira quem são eles:
A 18ª temporada de "A Fazenda" está prevista para chegar ao fim em dezembro de 2026. Em entrevista ao UOL, Adriane Galisteu já adiantou que o reality seguirá no ar até o período do Natal. A edição é realizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde os participantes convivem e disputam provas pela permanência no programa.
A temporada anterior terminou em 18 de dezembro de 2025 e teve Dudu Camargo como campeão. O apresentador recebeu 75,88% dos votos na final e levou para casa o prêmio de R$ 2 milhões.
Para a nova edição, a Record ainda não divulgou uma data exata para a grande final. A previsão é que os peões permaneçam confinados até a reta final de dezembro.