Quais participantes de 'A Fazenda 18' já estiveram em outros realities? Veja a lista

A 18ª edição de "A Fazenda" começou, nesta segunda-feira, 14, com um elenco que já reúne alguns veteranos de realities. Entre os 22 participantes, há nomes que passaram por "BBB", "Power Couple", "A Grande Conquista" e outros programas de competição.

Confira quem são eles:

Quais participantes já estiveram em outros realities?

Fran Almeida: participou do "BBB 14" , do "Power Couple Brasil 3" , do "Dancing Brasil" e do "Troca de Esposas" ;

participou do , do , do e do ; Lucas Bissoli: esteve no "BBB 22" ;

esteve no ; Tina Calamba: participou do "BBB 23" ;

participou do ; Rikardo Negro: esteve na Casa de Vidro do "BBB 26" ;

esteve na ; Adryana Ribeiro: participou do "Power Couple Brasil 6" , chegando à final, e do "Game dos 100" ;

participou do , chegando à final, e do ; Murilo Dias: participou de três temporadas de "Soltos em Floripa" e de "A Grande Conquista" ;

participou de três temporadas de e de ; Stephanie Gomes: esteve em "A Grande Conquista" ;

esteve em ; Ariela Carasso: participou de "Casamento às Cegas Brasil" ;

participou de ; Sérgio Hondjakoff: participou de "Made in Japão" ;

participou de ; Catherine Bascoy: esteve em "De Férias com o Ex Brasil" ;

esteve em ; Maíra Charken: participou de "Popstar" e "Saltibum" ;

participou de e ; Daniel Erthal: competiu na "Dança dos Famosos" ;

competiu na ; Jônatas Faro: também participou da "Dança dos Famosos", chegando ao terceiro lugar.

Quando será a final de 'A Fazenda 18'?

A 18ª temporada de "A Fazenda" está prevista para chegar ao fim em dezembro de 2026. Em entrevista ao UOL, Adriane Galisteu já adiantou que o reality seguirá no ar até o período do Natal. A edição é realizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde os participantes convivem e disputam provas pela permanência no programa.

A temporada anterior terminou em 18 de dezembro de 2025 e teve Dudu Camargo como campeão. O apresentador recebeu 75,88% dos votos na final e levou para casa o prêmio de R$ 2 milhões.

Para a nova edição, a Record ainda não divulgou uma data exata para a grande final. A previsão é que os peões permaneçam confinados até a reta final de dezembro.