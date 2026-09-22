O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera a corrida pela reeleição no Executivo de São Paulo. Segundo a nova pesquisa do instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta terça-feira, 22, o mandatário registra 50,7% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno.

Em segundo lugar, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) aparece com 33,3% da preferência do eleitorado no estado. Entre os demais nomes testados, Vera Lúcia (PSTU) pontua com 1,8% e Carlos Machado (PCB) registra 1%.

As candidatas Izadora Dias (PCO), Policial Edjane (Agir) e Vivian Mendes (UP) não ultrapassaram a marca de 1%. Os eleitores que declaram voto em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos somam 7,2%. A parcela daqueles que não souberam ou preferiram não opinar é de 3,8%.

Na aferição espontânea, quando os nomes não são apresentados previamente, Tarcísio lidera com 32,1%, contra 17,9% do adversário petista. No entanto, 42,8% não sabem responder nestas condições.

Segundo turno e rejeição

O instituto também simulou um segundo cenário estimulado, restringindo a disputa aos dois principais adversários políticos no estado. Neste confronto direto, Tarcísio de Freitas alcança 54%, enquanto Fernando Haddad registra 36,4%.

O número de eleitores que declaram voto em branco, nulo ou em nenhum dos dois é de 6,5%, enquanto 3,1% não souberam ou não opinaram.

O republicano registra um ligeiro crescimento, dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentuais do estudo, em relação ao levantamento do início de setembro, quando marcava 52,9%. Já o ex-ministro apresentou uma variação negativa dentro da margem estatística ante os 37,5% da pesquisa anterior.

Quando questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, os eleitores paulistas colocam o candidato do PT no topo do ranking negativo. Fernando Haddad lidera a rejeição com 43,2%.

Tarcísio aparece em seguida, mas com um índice menor, marcando 29,4% de rejeição, ante 28,5% na pesquisa passada. A parcela do eleitorado que afirma que poderia votar em todos os candidatos apresentados é de 5,2%, enquanto 8,8% não souberam ou não quiseram responder a este questionamento.

A pesquisa não mensurou os índices de avaliação e aprovação da gestão de Tarcísio no estado.

Raio-x do eleitorado paulista

A consolidação da vantagem de Tarcísio de Freitas é sustentada por recortes demográficos específicos, especialmente entre os homens. Neste grupo de eleitores, o atual governador chega a 60,8%, enquanto Haddad pontua com 27,4%. Entre o eleitorado feminino, a disputa é mais acirrada, com Tarcísio marcando 41,8% e o petista 38,5%.

A frequência a cultos e missas também delineia o comportamento do eleitor no estado. Entre aqueles que participaram de alguma celebração religiosa nos últimos dez dias, Tarcísio desponta com 57,1%, deixando Haddad com 28,4%. Já entre os que não participaram, a distância encolhe: o governador recua para 45,6% e o petista avança para 37,2%.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.600 eleitores entre 19 e 21 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo SP-03057/2026.