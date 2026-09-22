Bilionária canadense aposta no Brasil e passa a vender marca de skincare em farmácias

A The Ordinary, marca de cuidados com a pele pertencente à canadense Deciem, vai ampliar sua presença no Brasil com a entrada nas farmácias do Grupo RD, dono das redes Raia e Drogasil. A parceria terá alcance nacional e começa a ser implementada ao longo de 2026, com expectativa de chegar a 500 pontos de venda até fevereiro de 2027.

A companhia, conhecida por produtos formulados a partir de ativos como niacinamida, ácido glicólico e ácido hialurônico, estava disponível no Brasil principalmente por meio da Sephora. Com a entrada no canal farmacêutico, a estratégia é aproximar a marca de consumidores que já compram produtos de skincare nesse ambiente.

A Deciem, grupo controlador da The Ordinary, tem faturamento global de US$ 1 bilhão. A empresa foi criada em 2013, no Canadá, e reúne marcas de beleza com foco em ciência e formulações de cuidados com a pele.

Como a The Ordinary ganhou espaço no mercado de skincare

A marca construiu sua presença global com uma proposta baseada na transparência das fórmulas e na comunicação dos ingredientes utilizados nos produtos.

No Brasil, alguns dos produtos mais procurados são o Glycolic Acid 7%, Niacinamide 10% + Zinc 1%, Hyaluronic Acid 2% + B5 e Caffeine Solution 5% + EGCG Eye Serum, segundo a companhia. Esses itens representam uma parcela relevante das vendas da marca no país.

A estratégia global da empresa está ligada ao aumento da acessibilidade dos produtos.

A chegada às redes Raia e Drogasil faz parte de um movimento para ampliar a distribuição além do varejo tradicional de beleza. Para a empresa, o canal farmacêutico tem papel relevante na compra de produtos de skincare e também na orientação dos consumidores sobre rotinas de cuidados com a pele.

“A expansão de The Ordinary para as farmácias do Grupo RD em todo o Brasil marca um capítulo fundamental em nosso compromisso de garantir que cuidados com a pele de alta qualidade, respaldados pela ciência, sejam acessíveis a todos", afirma Jesper Rasmussen, Global Brand President da Deciem.

A operação no canal farmacêutico será exclusiva do Grupo RD nesta etapa inicial. A empresa prevê uma expansão gradual das lojas participantes até alcançar os 500 pontos de venda planejados.

Qual é a estratégia para crescer no Brasil

O país é considerado estratégico pela The Ordinary dentro da expansão internacional da marca. A companhia afirma que a receptividade dos consumidores brasileiros desde o lançamento reforçou a visão de crescimento de longo prazo no mercado local.

“Continuamos investindo no fortalecimento da presença da marca, na ampliação da educação do consumidor sobre os ativos presentes nas fórmulas e na expansão do acesso aos nossos produtos, pois acreditamos que o Brasil desempenhará um papel cada vez mais importante na trajetória de crescimento da The Ordinary nos próximos anos” diz a empresa em nota.

Com a entrada no varejo farmacêutico, a marca amplia a disputa por espaço em um mercado de beleza que combina crescimento de categorias como skincare, influência das redes sociais e busca dos consumidores por produtos com maior percepção de eficácia.