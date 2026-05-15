Qual é a fortuna de Virginia? Influencer anuncia término com Vini Jr.

Virginia: influenciadora foi parte da CPI das Bets em maio do ano passado devido aos seus contratos com casas de apostas (Edilson Rodrigues/Agência Senado/Flickr)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 15 de maio de 2026 às 09h05.
Última atualização em 15 de maio de 2026 às 09h31.
Aos 27 anos, a goianense Virginia Fonseca é uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil, com mais de 54,7 milhões de seguidores no Instagram. Entre as redes sociais e o palco do SBT, a apresentadora tem acumulado um patrimônio estimado em R$ 400 milhões.
Nascida nos Estados Unidos, mas criada em Governador Valadares, Fonseca é uma das influenciadoras mais bem-sucedidas financeiramente no Brasil.
Ela já foi casada com o cantor Zé Felipe, é a mãe de três filhos e recentemente namorou o jogador Vini Jr. Virginia conquistou sua fortuna principalmente pela influência digital, contratos milionários e o sucesso (e polêmicas) da marca WePink.
Nesta sexta-feira, 15, ela anuciou o fim do relacionamento com o atacante Vinícius Júnior, a poucos dias da convocação oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.
O casal estava junto havia sete meses. O namoro foi assumido publicamente em outubro de 2025, após um pedido feito em Madri, em um quarto decorado com balões em formato de coração e pétalas com as iniciais dos dois.
Na publicação, Virginia afirmou que “não negocia o inegociável” e disse que preferiu encerrar a relação “com maturidade” quando ela "deixou de fazer sentido".
“Hoje, escolhemos respeitar um o caminho do outro. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinícius, e tudo isso com muito carinho”, escreveu a influenciadora.
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A fortuna de Virginia Fonseca é estimada em R$ 400 milhões, segundo o jornal O Globo. Ela pode ser destrinchada em:
Parte da sua renda, os contratos com casas de apostas, já foi responsável por colocá-la na CPI das Bets, uma comissão parlamentar que investiga a promoção irregular de jogos de azar online por influenciadores digitais.
A aparição da influencer rendeu selfies de parlamentares com Virginia, que foi vestida com moletom estampado com sua filha de três anos, Maria Flor, pelos milhões de fãs da criança.
Durante seu depoimento, ela foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal a permanecer em silêncio sobre questões que pudessem incriminá-la, devido à sua participação em campanhas de marketing para casas de apostas.
A convocação feita pela relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), buscava esclarecer seu envolvimento em campanhas publicitárias de casas de apostas, que utilizam a influência digital para atrair apostadores, especialmente públicos vulneráveis.