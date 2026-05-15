Qual é a fortuna de Virginia? Influencer anuncia término com Vini Jr.

Aos 27 anos, a goianense Virginia Fonseca é uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil, com mais de 54,7 milhões de seguidores no Instagram. Entre as redes sociais e o palco do SBT, a apresentadora tem acumulado um patrimônio estimado em R$ 400 milhões.

Nascida nos Estados Unidos, mas criada em Governador Valadares, Fonseca é uma das influenciadoras mais bem-sucedidas financeiramente no Brasil.

Ela já foi casada com o cantor Zé Felipe, é a mãe de três filhos e recentemente namorou o jogador Vini Jr. Virginia conquistou sua fortuna principalmente pela influência digital, contratos milionários e o sucesso (e polêmicas) da marca WePink.

Nesta sexta-feira, 15, ela anuciou o fim do relacionamento com o atacante Vinícius Júnior, a poucos dias da convocação oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

O casal estava junto havia sete meses. O namoro foi assumido publicamente em outubro de 2025, após um pedido feito em Madri, em um quarto decorado com balões em formato de coração e pétalas com as iniciais dos dois.

Na publicação, Virginia afirmou que “não negocia o inegociável” e disse que preferiu encerrar a relação “com maturidade” quando ela "deixou de fazer sentido".

“Hoje, escolhemos respeitar um o caminho do outro. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinícius, e tudo isso com muito carinho”, escreveu a influenciadora.

Este podcast transformou conversas entre mulheres em um negócio de R$ 17 milhões

Qual a fortuna de Virginia?

A fortuna de Virginia Fonseca é estimada em R$ 400 milhões, segundo o jornal O Globo. Ela pode ser destrinchada em:

Negócios: [grifar]A principal fonte de riqueza de Virginia é a marca de cosméticos, a WePink , que faturou R$ 378 milhões em dois anos de operação. Ela também é dona da WePink Suplementos, que gerou R$ 107 milhões no primeiro trimestre de 2024; da marca de produtos infantis Maria's Baby e da agência de influenciadores Talismã Digital.

[grifar]A principal fonte de riqueza de Virginia é a marca de cosméticos, a , que faturou R$ 378 milhões em dois anos de operação. Ela também é dona da WePink Suplementos, que gerou R$ 107 milhões no primeiro trimestre de 2024; da marca de produtos infantis e da agência de influenciadores Talismã Digital. Contratos milionários: uma das estratégias que mais gerou polêmica na trajetória de Virginia foi a atuação em campanhas publicitárias, especialmente relacionadas a apostas online. Em 2022, ela assinou um contrato com a plataforma Esportes da Sorte , que garantiu um adiantamento de R$ 50 milhões e uma comissão de 30% sobre as perdas de apostadores que acessassem a plataforma por seu link. Após encerrar esse contrato, Virginia fechou um novo acordo com a Blaze , que, segundo estimativas, pode gerar até R$ 29 milhões anualmente .

uma das estratégias que mais gerou polêmica na trajetória de Virginia foi a atuação em campanhas publicitárias, especialmente relacionadas a apostas online. Em 2022, ela assinou um contrato com a plataforma , que garantiu um adiantamento de R$ 50 milhões e uma comissão de 30% sobre as perdas de apostadores que acessassem a plataforma por seu link. Após encerrar esse contrato, Virginia fechou um novo acordo com a , que, segundo estimativas, . Mansões e aeronaves: em conjunto com o marido, Virginia investiu em imóveis luxuosos como uma mansão em Goiânia avaliada em R$ 4,6 milhões e uma casa na cidade litorânea de Mangaratiba. Eles também possuem um jatinho Citation Excel, estimado em R$ 50 milhões , e outro modelo, o Cessna Citation Sovereign, que custou até R$ 29 milhões.

em conjunto com o marido, Virginia investiu em como uma mansão em Goiânia avaliada em R$ 4,6 milhões e uma casa na cidade litorânea de Mangaratiba. Eles também possuem um Citation Excel, , e outro modelo, o Cessna Citation Sovereign, que custou até R$ 29 milhões. Carreira na televisão e outras fontes de renda: em 2024, ela estreou como apresentadora no SBT com o programa "Sabadou com Virginia". O salário na emissora é estimado em R$ 40 mil a R$ 60 mil mensais , o que acrescenta uma nova fonte de receita à sua impressionante fortuna. Além disso, Virginia também ganha com contratos publicitários, especialmente em setores como moda e beleza, e com parcerias estratégicas com marcas de renome no Brasil. Os valores, porém, não costumam ser revelados.

Envolvimento na CPI das Bets

Parte da sua renda, os contratos com casas de apostas, já foi responsável por colocá-la na CPI das Bets, uma comissão parlamentar que investiga a promoção irregular de jogos de azar online por influenciadores digitais.

A aparição da influencer rendeu selfies de parlamentares com Virginia, que foi vestida com moletom estampado com sua filha de três anos, Maria Flor, pelos milhões de fãs da criança.

Durante seu depoimento, ela foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal a permanecer em silêncio sobre questões que pudessem incriminá-la, devido à sua participação em campanhas de marketing para casas de apostas.

A convocação feita pela relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), buscava esclarecer seu envolvimento em campanhas publicitárias de casas de apostas, que utilizam a influência digital para atrair apostadores, especialmente públicos vulneráveis.