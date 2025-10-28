Qual é a fortuna de Vini Jr., jogador que assumiu namoro com Virginia

Vinícius Júnior, mais conhecido como Vini Jr., é atualmente um dos jogadores mais valiosos e bem remunerados do futebol mundial, com uma fortuna que reflete sua trajetória de sucesso desde o Flamengo até o Real Madrid.

O jogador, que assumiu nesta terça-feira, 28, um namoro com a influencer Virgina Fonseca, começou sua carreira profissional no Flamengo, onde se destacou ainda jovem, chamando a atenção do futebol europeu.

Em 2018, ele foi contratado pelo Real Madrid por cerca de 45 milhões de euros, valor que já indicava seu potencial promissor.

Desde então, o atacante brasileiro evoluiu de forma constante, tornando-se peça fundamental no elenco merengue e na seleção brasileira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

Renovação milionária com o Real Madrid

Em maio de 2025, Vini Jr. renovou seu contrato com o Real Madrid até 2030, tornando-se o jogador mais bem pago do clube.

O novo acordo prevê um salário anual líquido de cerca de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 127 milhões), totalizando cerca de 100 milhões de euros (R$ 636 milhões) ao longo de cinco anos, além de bônus por conquistas, gols e prêmios individuais, como a Bola de Ouro e o prêmio The Best da FIFA, que ele conquistou em 2024.

Com essa renovação, seu salário pode chegar a até 30 milhões de euros por temporada, incluindo luvas e bonificações, superando estrelas como Kylian Mbappé e Jude Bellingham.

Valorização de mercado e desempenho

Além da remuneração contratual, o valor de mercado de Vini Jr. também é expressivo.

Segundo o Observatório do Futebol (CIES), ele é o brasileiro mais valorizado no futebol mundial, com avaliação de aproximadamente 130,4 milhões de euros, o que equivale a cerca de R$ 837,5 milhões na cotação atual.

Essa valorização é resultado do desempenho consistente do jogador, que na temporada 2024/2025 marcou 20 gols e deu 14 assistências em 49 partidas pelo Real Madrid.

Proposta bilionária e compromisso com o Real Madrid

Mesmo diante de uma proposta bilionária do futebol saudita, que ofereceu cerca de 1 bilhão de euros por um contrato de cinco anos, Vini Jr. optou por permanecer no Real Madrid, reforçando seu compromisso com o clube onde atua desde 2018.