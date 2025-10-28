Pop

Qual é a fortuna de Vini Jr., jogador que assumiu namoro com Virginia

Vini Jr. é o jogador mais bem pago do Real Madrid com um novo contrato de 100 milhões de euros até 2030

(Instagram/Reprodução)

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Estagiária de jornalismo

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 11h54.

Última atualização em 28 de outubro de 2025 às 11h57.

Vinícius Júnior, mais conhecido como Vini Jr., é atualmente um dos jogadores mais valiosos e bem remunerados do futebol mundial, com uma fortuna que reflete sua trajetória de sucesso desde o Flamengo até o Real Madrid.

O jogador, que assumiu nesta terça-feira, 28, um namoro com a influencer Virgina Fonseca, começou sua carreira profissional no Flamengo, onde se destacou ainda jovem, chamando a atenção do futebol europeu.

Em 2018, ele foi contratado pelo Real Madrid por cerca de 45 milhões de euros, valor que já indicava seu potencial promissor.

Desde então, o atacante brasileiro evoluiu de forma constante, tornando-se peça fundamental no elenco merengue e na seleção brasileira.

Renovação milionária com o Real Madrid

Em maio de 2025, Vini Jr. renovou seu contrato com o Real Madrid até 2030, tornando-se o jogador mais bem pago do clube.

O novo acordo prevê um salário anual líquido de cerca de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 127 milhões), totalizando cerca de 100 milhões de euros (R$ 636 milhões) ao longo de cinco anos, além de bônus por conquistas, gols e prêmios individuais, como a Bola de Ouro e o prêmio The Best da FIFA, que ele conquistou em 2024. 

Com essa renovação, seu salário pode chegar a até 30 milhões de euros por temporada, incluindo luvas e bonificações, superando estrelas como Kylian Mbappé e Jude Bellingham.

Valorização de mercado e desempenho

Além da remuneração contratual, o valor de mercado de Vini Jr. também é expressivo.

Segundo o Observatório do Futebol (CIES), ele é o brasileiro mais valorizado no futebol mundial, com avaliação de aproximadamente 130,4 milhões de euros, o que equivale a cerca de R$ 837,5 milhões na cotação atual. 

Essa valorização é resultado do desempenho consistente do jogador, que na temporada 2024/2025 marcou 20 gols e deu 14 assistências em 49 partidas pelo Real Madrid.

Proposta bilionária e compromisso com o Real Madrid

Mesmo diante de uma proposta bilionária do futebol saudita, que ofereceu cerca de 1 bilhão de euros por um contrato de cinco anos, Vini Jr. optou por permanecer no Real Madrid, reforçando seu compromisso com o clube onde atua desde 2018.

