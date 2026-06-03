O que há por trás do suposto OVNI visto no Paraná? Até Spielberg foi envolvido

Um suposto avistamento de objeto voador não identificado (OVNI) transformou a vida do influenciador Mayk Leão. Conhecido por produzir conteúdo sobre resgate de animais, ele viralizou após publicar vídeos de luzes misteriosas registradas no céu de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná.

As imagens foram gravadas no último domingo, 31, e rapidamente se espalharam pelas redes sociais. O caso despertou curiosidade, dividiu opiniões e fez o criador de conteúdo saltar de cerca de 40 mil seguidores para mais de 1 milhão em poucos dias.

O relato de uma experiência sem explicação

Segundo Mayk, os acontecimentos começaram ainda pela manhã de domingo. Ele afirma ter encontrado os animais do sítio agitados, com aves emitindo sinais de alerta. Também percebeu que a cerca elétrica da propriedade havia sido derrubada, como se algo tivesse atravessado o local em direção à mata.

Ao longo do dia, o influenciador relata ter ouvido sons incomuns vindos da floresta próxima. Inicialmente, acreditou que pudesse ser uma onça, mas afirma que o ruído era diferente de qualquer coisa que já tivesse escutado. “Não consigo descrever o som. Ele não era o som de um animal nem o ruído do vento nas árvores”, afirmou durante uma transmissão ao vivo, visivelmente emocionado.

Mais tarde, ao anoitecer, ele registrou luzes sobre uma área de mata próxima a um rio. Segundo seu relato, o objeto permaneceu parado durante vários minutos antes de desaparecer.

Mayk estima que a estrutura teria pelo menos 60 metros de comprimento e diz que ela se deslocava sem produzir ruído, calor ou vento. “Acho que acabei de ver uma nave alienígena gigantesca. Não era avião nem drone. Era muito grande, tinha muitas luzes coloridas”, declarou.

Após ouvir sons estranhos durante o dia, homem grava OVNI sobrevoando a mata de seu sítio.

. pic.twitter.com/Obm63cJJ6N — POINT POP (@Point__Pop) June 1, 2026

Crescimento meteórico e ameaças

A repercussão foi imediata. Em menos de 48 horas, o influenciador viu seu número de seguidores multiplicar mais de vinte vezes. Ao mesmo tempo, afirma ter passado a receber críticas, ataques e ameaças. Segundo ele, algumas pessoas chegaram a pedir que os vídeos fossem retirados do ar.

“Não fiz o relato para ficar rico. O tanto de ameaça que estou recebendo... As coisas estão surreais", desabafou.

Mayk afirma que mantém cerca de 280 animais resgatados no sítio e que decidiu permanecer na propriedade para não deixá-los sozinhos.

FAB diz que não encontrou nada nos radares

A repercussão levou a Força Aérea Brasileira (FAB) a se manifestar sobre o caso. Em nota, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) informou que não houve registro de qualquer objeto não identificado nos radares de defesa aérea no dia 31 de maio.

“A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), informa que, no dia 31 de maio, nenhum objeto foi identificado pelos radares de defesa aérea ou reportado por aeroportos locais com informações de objetos desconhecidos. O controle do espaço aéreo ocorreu dentro da normalidade”, informou a corporação.

Sem uma explicação oficial para as luzes registradas, o episódio permanece classificado apenas como um OVNI, termo utilizado para qualquer fenômeno aéreo cuja origem ainda não foi determinada.

A teoria envolvendo Spielberg

Pouco depois da viralização, uma nova hipótese começou a ganhar força nas redes sociais. Internautas apontaram semelhanças entre o relato de Mayk e a campanha de divulgação de "Dia D" (Disclosure Day), novo filme de ficção científica dirigido por Steven Spielberg.

Usuários destacaram que alguns sons descritos pelo influenciador lembram os presentes no trailer oficial da produção. Outros observaram semelhanças entre os desenhos feitos por Mayk e elementos visuais utilizados na divulgação do longa.

Mano to passada que é o MESMO barulho do filme dia D do Spielberg https://t.co/qzhRJgm4Rj pic.twitter.com/BOm6GfR6lc — Val (@blessedgaucha) June 2, 2026

A coincidência chamou atenção porque o filme acompanha uma trama sobre um evento misterioso transmitido ao vivo para o mundo inteiro, desencadeando uma onda de pânico e especulações sobre vida extraterrestre. Com estreia marcada para 11 de junho no Brasil, o longa reúne nomes como Emily Blunt, Colin Firth e Colman Domingo.

Em entrevista recente ao programa Fantástico, Spielberg voltou a comentar seu interesse pelo tema. "Esse não vai ser meu último filme de ficção científica. Mas é, sim, a minha conclusão final de que não estamos sozinhos”, afirmou o diretor.

Contexto global alimenta interesse pelo tema

O episódio também ocorre em um momento de renovado interesse mundial por fenômenos aéreos não identificados. No dia 8 de maio, órgãos do governo dos Estados Unidos divulgaram centenas de documentos antes sigilosos relacionados a registros de OVNIs e fenômenos anômalos não identificados. As liberações incluem relatos históricos envolvendo luzes estranhas, objetos voadores e observações próximas a instalações militares.

Entre os materiais divulgados está um relatório de 116 páginas que reúne 209 relatos de avistamentos registrados nas proximidades de uma instalação militar em Sandia, no estado do Novo México, entre 1948 e 1950.

Ao anunciar a medida, o secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que a população americana tem o direito de acessar essas informações.

Mistério continua sem resposta

Até o momento, não existe qualquer confirmação oficial sobre a natureza das luzes registradas por Mayk Leão, nem evidências que comprovem uma ligação entre o episódio e a campanha promocional do filme de Spielberg.