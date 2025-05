CPI das Bets: Virgínia nega receber comissão sobre perdas de apostadores ou seguidores

A influenciadora digital Virgínia Fonseca negou nesta terça-feira, 13, à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets que o seu contrato de publicidade com a empresa de aposta Esportes da Sorte continua cláusula que prometia remuneração de 30% sobre as perdas de apostadores que acessassem o site por meio de seu link.

Segundo a influenciadora, o seu contrato previa o pagamento de um valor fixo por 18 meses mais 30% caso o valor do lucro da empresa dobrasse.

"Em nenhum momento o contrato condicionava com a perda dos meus seguidores. Meu contrato não tem nada de anormal. E essa meta nunca foi atingida, então não recebi esses valores. Era um valor fixo e, caso eu dobrasse o lucro, receberia 30% da empresa. Isso era uma cláusula padrão. Todos os meus outros contratos tinham a mesma estrutura com qualquer empresa, não era apenas com bets", afirmou.

Com mais de 53 milhões de seguidores no Instagram e contratos milionários com plataformas de apostas online, a convocação ocorreu para os senadores pudesse entender como as campanhas publicitárias têm atraído novos apostadores.

Em janeiro de 2024, uma reportagem da Revista Piauí o suposto contrato da influenciadora com a Esporte da Sorte. Segundo a publicação, Virgínia teria recebido R$ 50 milhões em adiantamento e uma comissão de 30% sobre as perdas de apostadores que acessassem o site por meio de seu link.

Na CPI, Virgínia disse que pode disponibilizar o seu contrato para verificarem que essa cláusula não existe. Hoje, a influenciadora encerrou o contrato com a Esportes da Sorte e assinou um novo com a Blaze, no valor de R$ 29 milhões anuais.

Questionada sobre a regulamentação de publicidade do setor, a influenciadora disse que segue todas as regras definidas e que nunca disse que as pessoas devem apostar para fazer "o dinheiro da vida dela".

"Sempre que faço uma postagem, deixo muito claro que é um jogo no qual você pode ganhar ou perder. Informo que menores de 18 anos são proibidos na plataforma e, caso haja qualquer tipo de vício, o recomendado é não participar. Também coloco todas as imagens do Conar e nunca disse que a pessoa deve entrar para fazer o 'dinheiro da vida dela'", disse.

Virginia afirmou que recebeu apenas um seguidor que entrou com uma ação contra ela, questionando a divulgação de apostas. No entanto, a ação não teve andamento.

"Normalmente, eu faço três posts: nos dois primeiros, falo sobre as exigências e, no terceiro, mostro como jogar", afirmou.

A influenciadora chegou ao Senado acompanhada do marido, o cantor Zé Felipe, para depor ao colegiado que investiga eventuais conexões entre as plataformas que operam o serviço de aposta e crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e associação criminosa. A sessão começou às 11h25.

Por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Medes, Virginia poderá ficar em silêncio em relação às questões que possam incriminá-la.

Quem é Virgínia Fonseca?

O trabalho como influenciadora de Virgínia começou em 2016, quando ela tinha 17 anos e criou seu canal no YouTube. Inicialmente, seus vídeos abordavam temas como moda, beleza, vlogs e pegadinhas. No terceiro vídeo, em que compartilhou sua playlist de funk, ela já alcançou mais de 100 mil inscritos, marcando o começo de sua ascensão digital.

Virgínia nasceu nos Estados Unidos e se mudou para Portugal aos 17 anos, onde deu início à criação de seus vídeos. No entanto, foi ao retornar ao Brasil que sua carreira ganhou notoriedade.

Além de sua atuação como influenciadora, Virgínia também se destaca como empresária. Em 2020, ela fundou a WePink, uma marca de cosméticos voltada para o público feminino, com destaque para perfumes e body splashes.

A marca alcançou resultados expressivos, como o faturamento de R$ 114 milhões em novembro de 2023. Segundo dados compartilhados pela influenciadora em suas redes sociais, mais de 723 mil produtos foram vendidos, com ticket médio de R$ 158,70.

Em 2024, Virgínia expandiu sua carreira ao estrear como apresentadora do programa Sabadou com Virgínia no SBT. Com o carisma que a tornou popular nas redes sociais, ela conquistou rapidamente a audiência e fez do programa um sucesso de visualizações. Essa transição de influenciadora digital para apresentadora de TV destaca sua crescente relevância no cenário midiático brasileiro.