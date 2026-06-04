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Vai trabalhar no Corpus Christi? Saiba quais são seus direitos

Data não é feriado nacional; entenda quando há direito a pagamento em dobro, folga compensatória e quem pode ser convocado para trabalhar

Corpus Christi: data é uma celebração da tradição católica e sempre ocorre em uma quinta-feira, 60 dias após a Páscoa (Roberto Machado Noa/Getty Images)

Corpus Christi: data é uma celebração da tradição católica e sempre ocorre em uma quinta-feira, 60 dias após a Páscoa (Roberto Machado Noa/Getty Images)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 4 de junho de 2026 às 05h32.

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Nesta quinta-feira, 4, milhões de brasileiros aproveitam a folga de Corpus Christi. Mas nem todos terão o dia livre. Como a data não é considerada feriado nacional, as regras para o funcionamento das empresas e os direitos dos trabalhadores variam conforme a cidade e a legislação local.

Quem foi escalado para trabalhar pode ter direito a pagamento em dobro ou folga compensatória, dependendo da forma como o município trata a data. Entenda o que diz a legislação.

Corpus Christi é feriado nacional?

Corpus Christi é considerado um feriado em várias partes do Brasil, mas não é um feriado nacional oficial. A data é considerada ponto facultativo pelo governo federal.

Isso significa que empresas privadas não são obrigadas a liberar seus funcionários. A decisão depende da política interna da companhia, de acordos coletivos ou da legislação municipal e estadual.

Quais são os direitos do trabalhador no feriado?

Quando o município decreta feriado, o trabalhador escalado para atuar no dia passa a ter direitos previstos pela CLT. Entre eles estão o pagamento em dobro pelas horas trabalhadas ou a concessão de folga compensatória em outra data.

Já nas cidades em que o Corpus Christi é apenas ponto facultativo, o expediente pode ocorrer normalmente. Nesse caso, o funcionário não recebe pagamento extra apenas por trabalhar no dia, salvo se houver previsão em convenção coletiva da categoria.

A possibilidade de “emendar” a sexta-feira também depende de cada empresa. Órgãos públicos federais costumam adotar a folga prolongada, mas no setor privado a decisão varia conforme acordos internos e necessidade operacional.

Confira em quais capitais o Corpus Christi é feriado

Região Sudeste

  • São Paulo (SP) - feriado municipal
  • Vitória (ES) - feriado municipal
  • Belo Horizonte (MG) - feriado municipal
  • Rio de Janeiro (RJ) - ponto facultativo

Região Sul

  • Curitiba (PR) - feriado municipal
  • Porto Alegre (RS) - feriado municipal
  • Florianópolis (SC) - ponto facultativo

Região Nordeste

  • Maceió (AL) - feriado municipal
  • Natal (RN) - feriado municipal
  • Salvador (BA) - feriado municipal
  • Teresina (PI) - feriado municipal
  • Aracaju (SE) - ponto facultativo
  • Fortaleza (CE) - ponto facultativo
  • Recife (PE) - ponto facultativo
  • João Pessoa (PB) - ponto facultativo
  • São Luís (MA) - feriado estadual

Região Centro-Oeste

  • Campo Grande (MS) - feriado municipal
  • Goiânia (GO) - feriado municipal
  • Brasília (DF) - ponto facultativo

Região Norte

  • Boa Vista (RR) - feriado municipal
  • Manaus (AM) - feriado municipal
  • Belém (PA) - ponto facultativo
  • Macapá (AP) - ponto facultativo
  • Rio Branco (AC) - ponto facultativo
  • Porto Velho (RO) - ponto facultativo
  • Palmas (TO) - ponto facultativo

Quando é e como surgiu o Corpus Christi?

Corpus Christi é uma celebração da tradição católica dedicada ao sacramento da Eucaristia e sempre ocorre em uma quinta-feira, 60 dias após a Páscoa. No Brasil, a data é marcada por missas, procissões e pela confecção dos tradicionais tapetes coloridos em diversas cidades.

A data tem origem na Idade Média, vinculada às visões da freira agostiniana Juliana de Mont Cornillon (1193-1258), que solicitava uma festa específica para a eucaristia. Essas revelações foram levadas ao padre Thiago Pantaleão, que se tornou o papa Urbano IV em 1261, responsável pela oficialização da celebração.

A festa foi estabelecida após o episódio conhecido como o milagre de Bolsena, na Itália, quando uma hóstia teria sangrado durante uma missa, segundo relatos da época. A cerimônia se tornou tradicionalmente associada aos tapetes de sal, que representam a entrada de Jesus em Jerusalém. No Brasil, essa tradição chegou por meio da influência portuguesa e se expandiu com o uso de diversos materiais, como serragem, para compor os tapetes.

A data ainda é considerada um dia de preceito na Igreja Católica. Dias de preceito são aqueles em que os fiéis são obrigados a participar da Missa e evitar trabalhos e atividades que possam impedir a santificação do dia.

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