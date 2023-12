'Cruzeiro do Neymar' zarpa de Santos com patrocínio de plataforma de apostas

O cruzeiro temático do atacante brasileiro Neymar zarpou nesta terça-feira, 26, do Porto de Santos, no litoral de São Paulo, reunindo famosos e marcas em torno do evento. A embarcação irá até Búzios, no Rio de Janeiro, e volta para o litoral paulista em 29 de dezembro.

Com a promessa de 72 horas de festas, espaços de lazer e shows dos mais diversos cantores e comediantes, o 'Ney em alto mar', como foi batizado, é fruto de uma parceria entre o jogador e a MSC Preziosa.

Segundo o site oficial, trata-se de uma realização da N&N Consultoria, que cuida da carreira de Neymar, com patrocínio da Blaze, criadora do “jogo do aviãozinho”, que foi tema de denúncia recente no Fantástico, da TV Globo.

A plataforma de apostas também é responsável pelo cassino instalado no cruzeiro. As empresas Atriumeventos, Lucam Automação Inteligente e Personal Travel Vip, consultoria e turismo, também estão entre os organizadores.

Site oficial do 'Ney em alto mar' mostra patrocínio da plataforma Blaze

Outra marca que se uniu ao evento foi a Stanley, como copo oficial do cruzeiro. A parceria acontece por meio da venda de copos e canecas personalizadas, que serão exclusivas para a embarcação.

Lesionado desde outubro, o jogador de 31 anos é presença garantida no evento, que tem ingressos com preços elevados. Incialmente, os quartos custavam entre 5 mil reais e 7 mil reais. Com o passar o tempo, subiram para 28 mil reais.

Nas redes sociais, convidados compartilharam brindes que receberam, como camisas personalizadas de Neymar, bonés da Puma, copos térmicos da Stanley, perfumes e produtos de maquiagem da marca WePink, da influenciadora Virgínia Fonseca.

Stories do cantor Belo no Instagram mostram brindes entregues aos convidados no cruzeiro temático de Neymar

Quem é a Blaze?

O nome da plataforma de apostas Blaze voltou ao centro das discussões após uma reportagem do Fantástico, da Rede Globo. A matéria mostrou que a justiça brasileira já bloqueou R$ 101 milhões do site de apostas.

A decisão vem após denúncias de usuários de que a plataforma não paga o que promete aos jogadores. As acusações em relação ao não pagamento dos apostadores não são novas, a empresa já tinha sido convocada pela CPI das Pirâmides Financeiras em agosto passado.

Por trás das novas denúncias, está o “jogo do aviãozinho”, um jogo de azar difundido aqui por alguns dos maiores influenciadores digitais do país.