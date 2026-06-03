Xbox Game Pass terá junho movimentado - veja o que vai mudar no catálogo

O catálogo do Xbox Game Pass em junho está especialmente movimentado, com uma combinação de lançamentos e títulos consagrados que reforçam o apelo do serviço. A Microsoft aposta em diversidade: há jogos independentes, produções de grande porte e até estreias globais diretamente no Game Pass (day one).

Logo no início do mês, em 4 de junho, chegam Herdling e Total Chaos, ambos disponíveis em nuvem, Xbox Series X|S e PC.

No dia 8, o destaque é Solarpunk, que estreia mundialmente já incluído no catálogo, acompanhado de Undisputed, título de boxe que também chega para portáteis.

A aposta do mês

O grande nome do mês, Persona 5 Royal, entra em 9 de junho, ampliando a presença da franquia japonesa no serviço. Poucos dias depois, em 11 de junho, entram Beastro, Frog Sqwad e Starseeker: Astroneer Expeditions, este último também como lançamento direto no Game Pass. Fechando o ciclo, em 16 de junho, Junkster estreia como day one, reforçando o compromisso da Microsoft em trazer novidades simultâneas ao mercado.

Os jogos que vão sair do catálogo

Mas junho também marca despedidas: cinco jogos deixam o catálogo em 15 de junho. São eles: Jurassic World Evolution 2, Lost in Random: The Eternal Die, Scott Pilgrim vs. The World, Warhammer 40K Space Marine: Master Crafted Edition e Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.

Discord oferece acesso ao Xbox Game Pass sem custo adicional pelo Nitro Rewards

O Discord anunciou um novo programa chamado Nitro Rewards, iniciativa criada para adicionar benefícios extras aos assinantes do serviço Nitro sem custo adicional. Entre os primeiros recursos confirmados está o acesso ao Xbox Game Pass em sua modalidade básica.

A novidade ficará disponível tanto para usuários do Nitro Basic quanto para assinantes do plano tradicional do Nitro. Segundo a empresa, a proposta é ampliar a percepção de valor da assinatura e reforçar a retenção de usuários dentro da plataforma.

No lançamento, o Nitro Rewards oferecerá acesso ao plano base do Xbox Game Pass, serviço de assinatura da Microsoft voltado para jogos digitais. O catálogo inclui mais de 50 títulos para PC e Xbox, entre eles Fallout 4, Stardew Valley e DayZ.