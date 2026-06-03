Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Xbox Game Pass terá junho movimentado - veja o que vai mudar no catálogo

O grande nome do mês, Persona 5 Royal, entra em 9 de junho, ampliando a presença da franquia japonesa no serviço

Microsoft aposta em diversidade: há jogos independentes e produções de grande porte (Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

Microsoft aposta em diversidade: há jogos independentes e produções de grande porte (Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 3 de junho de 2026 às 19h48.

O catálogo do Xbox Game Pass em junho está especialmente movimentado, com uma combinação de lançamentos e títulos consagrados que reforçam o apelo do serviço. A Microsoft aposta em diversidade: há jogos independentes, produções de grande porte e até estreias globais diretamente no Game Pass (day one).

Logo no início do mês, em 4 de junho, chegam Herdling e Total Chaos, ambos disponíveis em nuvem, Xbox Series X|S e PC.

No dia 8, o destaque é Solarpunk, que estreia mundialmente já incluído no catálogo, acompanhado de Undisputed, título de boxe que também chega para portáteis.

A aposta do mês

O grande nome do mês, Persona 5 Royal, entra em 9 de junho, ampliando a presença da franquia japonesa no serviço. Poucos dias depois, em 11 de junho, entram Beastro, Frog Sqwad e Starseeker: Astroneer Expeditions, este último também como lançamento direto no Game Pass. Fechando o ciclo, em 16 de junho, Junkster estreia como day one, reforçando o compromisso da Microsoft em trazer novidades simultâneas ao mercado.

Os jogos que vão sair do catálogo

Mas junho também marca despedidas: cinco jogos deixam o catálogo em 15 de junho. São eles: Jurassic World Evolution 2, Lost in Random: The Eternal Die, Scott Pilgrim vs. The World, Warhammer 40K Space Marine: Master Crafted Edition e Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.

Discord oferece acesso ao Xbox Game Pass sem custo adicional pelo Nitro Rewards

O Discord anunciou um novo programa chamado Nitro Rewards, iniciativa criada para adicionar benefícios extras aos assinantes do serviço Nitro sem custo adicional. Entre os primeiros recursos confirmados está o acesso ao Xbox Game Pass em sua modalidade básica.

A novidade ficará disponível tanto para usuários do Nitro Basic quanto para assinantes do plano tradicional do Nitro. Segundo a empresa, a proposta é ampliar a percepção de valor da assinatura e reforçar a retenção de usuários dentro da plataforma.

No lançamento, o Nitro Rewards oferecerá acesso ao plano base do Xbox Game Pass, serviço de assinatura da Microsoft voltado para jogos digitais. O catálogo inclui mais de 50 títulos para PC e Xbox, entre eles Fallout 4, Stardew Valley e DayZ.

Acompanhe tudo sobre:XboxGames

Mais de Pop

Elijah Wood, de 'O Senhor dos Anéis', virá ao Brasil na CCXP 2026

Tom Holland revela o conselho de Zendaya que mudou o novo 'Homem-Aranha'

Sexta-feira é feriado? Veja quem pode emendar após Corpus Christi

Tom Holland fez um pedido à Sony que mudou os planos do próximo Homem-Aranha

Mais na Exame

Apresentado por ICL

A inteligência de dados no combate às fraudes em combustíveis

Casual

Efeito João Fonseca: 'febre' do tênis recoloca torneios Challenger no centro da formação de atletas

Brasil

STF derruba regra da reforma da Previdência; veja o que mudou

Esporte

Brasil faz história em Roland Garros juvenil com três tenistas nas quartas