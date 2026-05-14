Copa do Mundo 2026: quando é a convocação da Seleção Brasileira?

Neymar: convocação do atacante é uma das principais dúvidas antes da Copa de 2026 (Robin Alam/Icon Sportswire via Getty Images)
Repórter
Publicado em 14 de maio de 2026 às 05h33.
As dúvidas sobre quem estará na lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 estão perto do fim. Depois de enviar à Fifa, nesta semana, a pré-lista com 55 nomes, Carlo Ancelotti anunciará na próxima segunda-feira, 18, os 26 jogadores que defenderão o Brasil no Mundial.
A convocação será divulgada às 17h (de Brasília), em evento oficial no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
A lista final encerra o período de observações da comissão técnica antes do embarque da delegação para os Estados Unidos, onde o Brasil fará a preparação para a estreia na Copa do Mundo.
O primeiro jogo da Seleção será em 13 de junho, contra o Marrocos, pelo Grupo C, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
Carlo Ancelotti anunciará os convocados na segunda-feira, 18 de maio, às 17h (de Brasília).
O anúncio da lista final terá transmissão ao vivo em TV aberta, canais esportivos e plataformas digitais.
TV Globo, SporTV, ESPN, CBF TV, ge.tv e CazéTV vão transmitir o evento.
A pré-lista teve algumas surpresas e indicativos importantes sobre os planos da comissão técnica.
Jogadores que ainda se recuperam de lesão, como Alisson, Lucas Paquetá e Raphinha, apareceram entre os 55 nomes enviados à Fifa.
Por outro lado, Éder Militão, Rodrygo e Estêvão ficaram fora da relação inicial por problemas físicos.
Depois da convocação oficial, os 26 jogadores escolhidos por Ancelotti se apresentam em Teresópolis uma semana depois, para os últimos treinamentos antes da viagem.
O primeiro compromisso será o amistoso contra o Panamá, marcado para 31 de maio, às 17h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Após a partida, os atletas terão folga e voltam a se apresentar em 1º de junho. No mesmo dia, a Seleção fará as fotos oficiais da Copa antes do embarque para os Estados Unidos.
A delegação brasileira viajará em voo fretado às 20h, saindo do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com chegada prevista para Nova York às 5h do dia 2 de junho.
Nos Estados Unidos, o Brasil ficará concentrado no recém-inaugurado CT do New York Red Bull, em Morristown, Nova Jersey, onde fará a preparação para a estreia no Mundial.
Antes do início da Copa, a equipe ainda disputará um último amistoso contra o Egito, em 6 de junho, em Cleveland.