Acidente com Boeing 787 em Frankfurt deixa tripulantes feridos

Um Boeing 787 teve o trem de pouso dianteiro colapsado enquanto estava estacionado em um portão de embarque no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, deixando membros da tripulação feridos, segundo a operadora Lufthansa.

O incidente ocorreu na quinta-feira, 4, por volta das 12h45 (horário local), e envolveu o voo LH450, que tinha Los Angeles como destino. A informação sobre o incidente teria sido divulgada inicialmente pela Bloomberg News.

De acordo com a Lufthansa, os passageiros ainda não haviam embarcado no momento da falha, mas havia tripulantes e funcionários de solo dentro da aeronave.

“Vários funcionários ficaram feridos e estão recebendo tratamento médico”, disse a companhia em comunicado.

Um porta-voz da Boeing afirmou que a fabricante está ciente do ocorrido e prestando apoio ao cliente, mas não forneceu detalhes adicionais.

A Lufthansa informou ainda que está investigando as circunstâncias do episódio em conjunto com as autoridades competentes.

O Boeing 787, operado pela Lufthansa na versão 787-9, foi incorporado mais recentemente à frota da companhia aérea, que vem avançando em um plano para substituir gradualmente aeronaves menos eficientes e simplificar sua operação.