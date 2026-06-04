Acidente com Boeing 787 em Frankfurt deixa tripulantes feridos

Repórter de finanças
Publicado em 4 de junho de 2026 às 16h00.
Um Boeing 787 teve o trem de pouso dianteiro colapsado enquanto estava estacionado em um portão de embarque no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, deixando membros da tripulação feridos, segundo a operadora Lufthansa.
O incidente ocorreu na quinta-feira, 4, por volta das 12h45 (horário local), e envolveu o voo LH450, que tinha Los Angeles como destino. A informação sobre o incidente teria sido divulgada inicialmente pela Bloomberg News.
De acordo com a Lufthansa, os passageiros ainda não haviam embarcado no momento da falha, mas havia tripulantes e funcionários de solo dentro da aeronave.
“Vários funcionários ficaram feridos e estão recebendo tratamento médico”, disse a companhia em comunicado.
Um porta-voz da Boeing afirmou que a fabricante está ciente do ocorrido e prestando apoio ao cliente, mas não forneceu detalhes adicionais.
A Lufthansa informou ainda que está investigando as circunstâncias do episódio em conjunto com as autoridades competentes.O Boeing 787, operado pela Lufthansa na versão 787-9, foi incorporado mais recentemente à frota da companhia aérea, que vem avançando em um plano para substituir gradualmente aeronaves menos eficientes e simplificar sua operação.