Quem é Virgínia Fonseca, maior influencer do Brasil chamada para depor em CPI das bets

Com quase 54 milhões de seguidores no Instagram, Virgínia Fonseca (ou apenas Virgínia, como é conhecida nas redes sociais), é a maior influenciadora digital do Brasil.

Nascida em Danbury, Connecticut, Estados Unidos, a empresária de 26 anos conquistou seu espaço no universo digital de forma rápida, com conteúdos que envolvem maternidade, moda e negócios. Sua trajetória inclui a criação da marca de cosméticos WePink, que se destaca no mercado nacional.

O começo de Virgínia

A jornada de Virgínia nas redes sociais teve início em 2016, quando ela tinha 17 anos e criou seu canal no YouTube. Inicialmente, seus vídeos abordavam temas como moda, beleza, vlogs e pegadinhas. No terceiro vídeo, em que compartilhou sua playlist de funk, ela já alcançou mais de 100 mil inscritos, marcando o começo de sua ascensão digital.

Virgínia nasceu nos Estados Unidos e se mudou para Portugal aos 17 anos, onde deu início à criação de seus vídeos. No entanto, foi ao retornar ao Brasil que sua carreira ganhou notoriedade. Ela tentou seguir a carreira de DJ, mas sem grande sucesso. A virada aconteceu quando ela foi convidada a colaborar com o youtuber Pedro Rezende, o que ampliou significativamente sua visibilidade e base de seguidores.

Em entrevistas, Virgínia relembra que no início “tudo não passava de uma brincadeira, algo divertido para passar o tempo”. Contudo, com o aumento da audiência, ela percebeu o impacto que sua presença digital gerava e decidiu se dedicar de forma mais séria. Nesse ponto, entendeu que poderia transformar sua paixão pela criação de conteúdo em uma profissão.

O lado 'mulher de negócios'

Além de sua atuação como influenciadora, Virgínia também se destaca como empresária. Em 2020, ela fundou a WePink, uma marca de cosméticos voltada para o público feminino, com destaque para perfumes e body splashes.

A marca alcançou resultados expressivos, como o faturamento de R$ 114 milhões em novembro de 2023. Segundo dados compartilhados pela influenciadora em suas redes sociais, mais de 723 mil produtos foram vendidos, com ticket médio de R$ 158,70.

De influenciadora a apresentadora de TV

Em 2024, Virgínia expandiu sua carreira ao estrear como apresentadora do programa Sabadou com Virgínia no SBT. Com o carisma que a tornou popular nas redes sociais, ela rapidamente conquistou a audiência e fez do programa um sucesso de visualizações. Essa transição de influenciadora digital para apresentadora de TV destaca sua crescente relevância no cenário midiático brasileiro.

Envolvimento na CPI das Bets

Recentemente, Virgínia foi convocada a depor na CPI das Bets, uma comissão parlamentar que investiga a promoção irregular de jogos de azar online por influenciadores digitais.

Durante seu depoimento, ela foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal a permanecer em silêncio sobre questões que pudessem incriminá-la, devido à sua participação em campanhas de marketing para casas de apostas.

A convocação feita pela relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), busca esclarecer seu envolvimento em campanhas publicitárias de casas de apostas, que utilizam a influência digital para atrair apostadores, especialmente públicos vulneráveis.

O depoimento ocorre em meio a suspeitas de que influenciadores, incluindo Virginia, recebam comissões baseadas nas perdas financeiras dos apostadores, prática que tem sido criticada como um "cachê da desgraça alheia" e apontada como um problema de saúde pública e mental, devido ao impacto negativo nas famílias brasileiras.

A CPI busca entender a extensão dessas práticas e a necessidade de regulamentação mais rigorosa para o setor.