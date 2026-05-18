O plano da Océane para crescer 20% e blindar o negócio da volatilidade do marketing de influência

Se você acompanhou a explosão do mercado de beleza no Brasil nos últimos dez anos, certamente viu o logotipo da Océane estampado em coleções assinadas por grandes nomes da internet.

No entanto, em 2026, quem entrar em uma das novas lojas da marca — como a recém-inaugurada no Shopping Villa-Lobos ou a próxima unidade no Higienópolis — encontrará um cenário diferente. A marca que ajudou a criar o conceito de "collab de influenciadora" no país está mudando de pele.

Em entrevista exclusiva à Exame, Michel Chehaibar, fundador da Océane, revelou que a companhia projeta um crescimento de 20% para este ano, ritmo que pretende manter para 2027.

O segredo dessa perenidade? Uma transição estratégica: sair do foco em influenciadoras para apostar em collabs entre marcas e na expansão do varejo físico próprio.

(Michel Chehaibar, fundador da Océane)

O fim de uma era: Por que as marcas valem mais que os arrobas?

A Océane já chegou a manter simultaneamente mais de seis colaborações com influenciadoras. Hoje, a marca concentra seus esforços em sua embaixadora, Nádia Tambasco, e sinaliza um movimento de mercado mais profundo.

"Hoje estamos mais focados em fazer collabs com marcas e não com influenciadoras. Esse é o nosso foco, tendo em vista muita coisa que acabou acontecendo com as influenciadoras do mercado", pontua Michel.

Esse movimento reflete uma busca por segurança de marca e consistência a longo prazo. Enquanto o marketing de influência enfrenta fadiga e riscos de reputação, o co-branding entre empresas consolidadas permite que a Océane explore novos nichos sem depender da volatilidade da imagem de terceiros.

Ocupação de território: Da perfumaria de bairro ao Shopping Higienópolis

Com 18 anos de história, a Océane nasceu com o DNA de ser uma marca disruptiva e democrática. O plano de expansão física, porém, mostra uma marca que sabe transitar entre todas as classes sociais, mas que agora consolida sua presença nos "endereços nobres" do varejo.

Expansão Física: Após a abertura no Villa-Lobos, a marca projeta de 6 a 10 novas lojas entre o final de 2026 e 2027.

Omnicanalidade: A marca mantém uma operação robusta no e-commerce e marketplaces, mas reforça sua presença no B2B, ocupando prateleiras de perfumarias de todo o Brasil e redes de fast fashion .

Portfólio 360º: O que começou com lenços removedores de esmalte hoje é um ecossistema completo que inclui maquiagem, skincare (com tecnologia coreana), wellness e até sexual wellness.

Spoiler: o próximo lançamento estratégico

Mantendo o ritmo de inovação, a marca já tem data marcada para seu próximo grande movimento: o começo do mês de junho. A Océane lançará uma nova linha de corretivos com uma proposta tecnológica distinta do portfólio atual, além de novidades em skincare que devem chegar às prateleiras no segundo semestre.

A ideia, segundo o fundador, é manter o estilo "smart": oferecer a qualidade que o público encontra em marcas globais, mas com o custo acessível e a agilidade brasileira.