R$ 160 milhões em 5 meses: Virgínia abre faturamento da WePink após comprar carro de R$ 2 milhões

A influenciadora Virgínia Fonseca publicou neste final de semana um extrato do faturamento da sua empresa de cosméticos a WePink. Nos últimos cinco meses, a empresa teve receita de R$ 163 milhões.

A publicação aconteceu após a criadora de conteúdo ser criticada pela compra de um carro avaliado em R$ 2 milhões. De acordo com internautas, a compra teria sido realizada com o dinheiro recebido com a divulgação de jogos de azar — o que a empresária nega.

A publicidade de jogos de azar nas redes sociais foi tema de reportagens do Fantástico nas últimas semanas. Depois da veiculação, diversos influenciadores começaram a ser questionados — entre eles, Virgínia Fonseca, que tem 44,7 milhões de seguidores no Instagram, 11,5 milhões de inscritos no YouTube e bilhões de visualizações.

Quem são as fundadoras da WePink

A marca de cosméticos WePink foi fundada em 2020 pela influenciadora Virgínia Fonseca e a empresária Samara Pink.

Virginia Fonseca começou sua carreira no YouTube compartilhando sua rotina. Casada com o cantor Zé Felipe e mãe de duas filhas, a criadora de conteúdo de 24 anos é sócia da WePink e de outros empreendimentos, como a agência de influenciadores Talismã Digital e a marca infantil Maria's Baby.

A administradora Samara Pink é fundadora da rede de franquias de extensão de cílios Pink Lash. A empresária adotou "Pink" como sobrenome e construiu a marca ao lado do marido, Thiago Stabile, CEO e sócio da WePink.

Como a WePink foi criada

O número de influenciadoras com marcas próprias não para de crescer. Com autoridade e milhares de seguidores, as criadoras de conteúdo se transformaram em empresárias ao longo dos anos.

A ideia da marca surgiu após a influenciadora ter problemas com acne durante a gestação da sua primeira filha, Maria Alice. Virgínia resolveu se juntar a Samara Pink, que já atuava no mercado estético. O faturamento no primeiro mês de vida da WePink, segundo Virgínia, foi de R$ 10 milhões.

O primeiro produto da marca foi um “sérum 10 em 1”, que prometia desempenhar funções diversas concentradas em um único produto. Menos de três anos depois, o site tem disponíveis dezenas de itens, entre eles produtos de skincare e perfumes.

A empresa, que já foi alvo de algumas polêmicas na internet, já faturou R$ 378 milhões em apenas dois anos, segundo as sócias. Agora, elas querem fechar 2023 com R$ 300 milhões em vendas.

Estratégia de vendas da WePink

Além de promoções relâmpago nos stories da influenciadora, a WePink adota como estratégia de venda lives em datas especiais.

As vendas via live commerce, que aliam entretenimento ao e-commerce, estão cada vez mais populares e presentes na estratégia de marketing de marcas com forte apelo no digital.

Apesar de não ser uma ideia nova, as transmissões ao vivo nas redes sociais têm o potencial de favorecer o comércio online em larga escala, além de reforçar comunidades com a aproximação direta entre marcas, vendedores e consumidores.

A última live commerce da WePink, realizada uma semana antes da Black Friday, faturou R$ 26 milhões em menos de 23 horas. De acordo com a empresa, foram vendidos mais de 750 mil produtos.