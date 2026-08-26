Vale Puskás? Ex-Santos acerta bicicleta espetacular e decide jogo no Campeonato Russo

Jubal Jr. precisou de apenas uma oportunidade dentro da área para deixar sua marca de maneira espetacular no Campeonato Russo. O zagueiro brasileiro, revelado pelo Santos, marcou de bicicleta o gol da vitória do Krasnodar por 1 a 0 sobre o Dínamo Makhachkala, no último domingo, pela quinta rodada da competição.

O lance aconteceu aos 34 minutos do segundo tempo, após uma cobrança de falta. A bola permaneceu viva dentro da área, e Jubal conseguiu dominar no peito antes de acertar uma bicicleta que terminou no fundo da rede. Um lance digno de Puskas. O golaço garantiu mais três pontos ao Krasnodar e manteve a equipe com 100% de aproveitamento no campeonato.

"Na hora, nem pensei muito sobre ter feito um gol de bicicleta. Usei o recurso que consegui no momento em que a bola chegou e fui premiado com esse golaço. Como zagueiro, obviamente, era algo impensável inicialmente. Depois que a ficha foi caindo, percebi a dimensão desse golaço", afirmou Jubal ao ge.

Olha o golaço que o Jubal (aquele!) fez na Rússia pic.twitter.com/x6TElh2l4x — denilson (não o show) (@thenewssports_) August 26, 2026

Krasnodar segue perfeito na temporada

Com a vitória, o Krasnodar chegou aos 15 pontos e assumiu a liderança isolada do Campeonato Russo. A equipe venceu todas as cinco partidas disputadas pela competição e ainda não sabe o que é perder na temporada 2026/27.

Ao considerar também os dois jogos pela Copa da Rússia, o time soma sete partidas de invencibilidade. O início de campanha, portanto, tem sido perfeito, e Jubal Jr. já aparece como um dos personagens da arrancada.

O gol também teve um peso especial para o brasileiro. Foi o segundo dele em seis partidas disputadas pelo Krasnodar na atual temporada.

"Foi um gol importante para a vitória do time, ampliando nossa sequência invicta. E, principalmente, um gol que poucos jogadores conseguem fazer. Ficará marcado para sempre na minha carreira como o gol mais bonito que já marquei", declarou ao ge.

Da Vila Belmiro ao futebol europeu

Aos 32 anos, Jubal construiu praticamente toda a carreira profissional fora do Brasil. O zagueiro surgiu no Santos, onde atuou entre 2011 e 2015. Depois, ainda defendeu Vila Nova e Avaí antes de atravessar o Atlântico.

Em Portugal, passou por Arouca, Vitória de Guimarães e Boavista. Em 2020, chegou ao Auxerre, da França, clube pelo qual permaneceu por cinco temporadas e chegou a disputar a primeira divisão francesa.

Em 2025, o defensor iniciou uma nova etapa no futebol europeu ao acertar com o Krasnodar. Agora, na segunda temporada pelo clube russo, Jubal soma dois gols em seis jogos e ganhou os holofotes com um lance digno de atacante.