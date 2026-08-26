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Como assistir 'GTA 6: Um olhar estentido' na Netflix? Veja se precisa de assinatura

Conteúdo especial sobre o novo jogo da Rockstar Games chega à Netflix com transmissão marcada para as 16h

Netflix transmitirá apresentação sobre GTA 6 antes da publicação do conteúdo no canal oficial da Rockstar Games (Reprodução)

Netflix transmitirá apresentação sobre GTA 6 antes da publicação do conteúdo no canal oficial da Rockstar Games (Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 18h21.

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O especial GTA 6 - Um Olhar Estendido será exibido pela Netflix nesta quinta-feira, 27, a partir das 16h. Com a proximidade da transmissão, parte do público tem dúvidas sobre como acessar o conteúdo dentro do serviço de streaming.

Para encontrar a apresentação, o usuário poderá pesquisar por GTA 6 diretamente na Netflix. O conteúdo deverá aparecer entre as opções disponíveis na plataforma, em formato semelhante ao adotado pelo serviço em suas transmissões ao vivo.

O acesso ao especial exigirá uma assinatura válida da Netflix, já que o conteúdo será disponibilizado diretamente pelo serviço e não terá transmissão simultânea pelo YouTube. Dessa forma, será necessário entrar em uma conta com assinatura ativa para acompanhar a exibição das 16h.

Quem não conseguir assistir ao conteúdo no horário da Netflix terá outra opção no mesmo dia. Às 22h desta quinta-feira, 27, o material será publicado oficialmente no canal da Rockstar Games.

GTA 6: o que se sabe sobre o jogo

Desenvolvido novamente pela Rockstar Games, Grand Theft Auto 6 será o primeiro título principal da série desde GTA 5, lançado em 2013. O intervalo entre os dois jogos chega a 13 anos.

A história de GTA 6 será ambientada em um mundo aberto inspirado na Flórida, nos Estados Unidos. Entre os locais presentes está Vice City, versão fictícia de Miami que apareceu no primeiro GTA e, posteriormente, serviu como cenário de GTA Vice City, lançado em 2002.

A campanha terá dois protagonistas: Lucia e Jason. Os personagens formam um casal com histórico criminal e seguem uma dinâmica associada a Bonnie e Clyde enquanto entram no universo do crime de Vice City.

GTA 6 tem lançamento marcado para 19 de novembro de 2026 no PlayStation 5 e no Xbox Series X/S. Até o momento, uma versão para PC não foi anunciada.

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