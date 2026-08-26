ONIVEL Festivais cria plataforma que conecta clubes de futebol à música e ao entretenimento

A ONIVEL Festivais foi apresentada oficialmente nesta terça-feira, 25, em São Paulo, com a proposta de criar uma plataforma de entretenimento que conecta clubes de futebol, torcedores, música, cultura e marcas. O lançamento reuniu dirigentes esportivos, executivos de empresas, profissionais de mídia, artistas e convidados em um evento com show do cantor Jason Derulo.

Criada para explorar novas formas de relacionamento entre clubes e suas comunidades, a ONIVEL Festivais pretende desenvolver eventos de grande escala vinculados à identidade de cada equipe. A plataforma terá como base elementos como história, símbolos, ídolos, cultura regional e características das torcidas para estruturar os festivais.

A empresa apresentou o conceito “Entre o jogo e o show”, que define a proposta de ampliar a relação entre futebol e entretenimento para períodos além dos dias de partidas. A iniciativa busca reunir música, gastronomia, conteúdo, experiências de marcas, hospitalidade e interação com torcedores em eventos associados aos clubes.

Segundo a ONIVEL, o projeto parte da presença dos clubes como comunidades formadas por gerações de torcedores e pretende transformar esse vínculo em novas experiências de relacionamento. A empresa afirma que a plataforma pode criar novas oportunidades de receita para os clubes e novos formatos de conexão para marcas.

Primeiros clubes e expansão da plataforma

A ONIVEL apresentou nove clubes já integrados ao projeto: Amazonas FC, Avaí, Ceará, Coritiba, Fortaleza, Goiás, Guarani, Santos e Sport Club do Recife.

A plataforma prevê a realização de seis festivais em 2026 e uma expansão para 15 a 20 eventos em 2027, com potencial informado de alcançar até 1 milhão de pessoas por ano. Os eventos devem ocorrer em diferentes estados brasileiros, segundo a empresa.

A estratégia apresentada pela ONIVEL envolve a criação de festivais personalizados para cada clube, considerando aspectos culturais e regionais das torcidas. A empresa também afirma que os eventos poderão gerar conteúdo, experiências comerciais e oportunidades de relacionamento entre clubes, torcedores e empresas.

Música, parceiros e impacto social

O lançamento teve como atração principal um show exclusivo do cantor norte-americano Jason Derulo. Segundo a empresa, a apresentação representou o formato de entretenimento que a plataforma pretende desenvolver com atrações nacionais e internacionais.

Outro eixo apresentado foi a frente de impacto social, com parceria com o Instituto Cantos. A proposta envolve aproximar esporte, música, cultura, educação e iniciativas voltadas a crianças e jovens por meio da mobilização gerada pelos festivais.

A ONIVEL define sua atuação na interseção entre três áreas: clubes de futebol, marcas e investidores, e o universo de música, cultura e "lifestyle", termo usado para representar experiências associadas ao estilo de vida e ao consumo cultural.

A empresa inicia suas operações com clubes de diferentes regiões do país e pretende transformar o conceito apresentado no lançamento em uma agenda de eventos ligados ao futebol e ao entretenimento.