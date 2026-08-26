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ONIVEL Festivais cria plataforma que conecta clubes de futebol à música e ao entretenimento

Empresa estreia com nove clubes parceiros e prevê seis festivais em 2026; projeto busca ampliar relacionamento entre times, marcas e torcedores

ONIVEL quer transformar paixão das torcidas em nova fonte de receita para clubes de futebol (Divulgação)

ONIVEL quer transformar paixão das torcidas em nova fonte de receita para clubes de futebol (Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 21h04.

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A ONIVEL Festivais foi apresentada oficialmente nesta terça-feira, 25, em São Paulo, com a proposta de criar uma plataforma de entretenimento que conecta clubes de futebol, torcedores, música, cultura e marcas. O lançamento reuniu dirigentes esportivos, executivos de empresas, profissionais de mídia, artistas e convidados em um evento com show do cantor Jason Derulo.

Criada para explorar novas formas de relacionamento entre clubes e suas comunidades, a ONIVEL Festivais pretende desenvolver eventos de grande escala vinculados à identidade de cada equipe. A plataforma terá como base elementos como história, símbolos, ídolos, cultura regional e características das torcidas para estruturar os festivais.

A empresa apresentou o conceito “Entre o jogo e o show”, que define a proposta de ampliar a relação entre futebol e entretenimento para períodos além dos dias de partidas. A iniciativa busca reunir música, gastronomia, conteúdo, experiências de marcas, hospitalidade e interação com torcedores em eventos associados aos clubes.

Segundo a ONIVEL, o projeto parte da presença dos clubes como comunidades formadas por gerações de torcedores e pretende transformar esse vínculo em novas experiências de relacionamento. A empresa afirma que a plataforma pode criar novas oportunidades de receita para os clubes e novos formatos de conexão para marcas.

Primeiros clubes e expansão da plataforma

A ONIVEL apresentou nove clubes já integrados ao projeto: Amazonas FC, Avaí, Ceará, Coritiba, Fortaleza, Goiás, Guarani, Santos e Sport Club do Recife.

A plataforma prevê a realização de seis festivais em 2026 e uma expansão para 15 a 20 eventos em 2027, com potencial informado de alcançar até 1 milhão de pessoas por ano. Os eventos devem ocorrer em diferentes estados brasileiros, segundo a empresa.

A estratégia apresentada pela ONIVEL envolve a criação de festivais personalizados para cada clube, considerando aspectos culturais e regionais das torcidas. A empresa também afirma que os eventos poderão gerar conteúdo, experiências comerciais e oportunidades de relacionamento entre clubes, torcedores e empresas.

Música, parceiros e impacto social

O lançamento teve como atração principal um show exclusivo do cantor norte-americano Jason Derulo. Segundo a empresa, a apresentação representou o formato de entretenimento que a plataforma pretende desenvolver com atrações nacionais e internacionais.

Outro eixo apresentado foi a frente de impacto social, com parceria com o Instituto Cantos. A proposta envolve aproximar esporte, música, cultura, educação e iniciativas voltadas a crianças e jovens por meio da mobilização gerada pelos festivais.

A ONIVEL define sua atuação na interseção entre três áreas: clubes de futebol, marcas e investidores, e o universo de música, cultura e "lifestyle", termo usado para representar experiências associadas ao estilo de vida e ao consumo cultural.

A empresa inicia suas operações com clubes de diferentes regiões do país e pretende transformar o conceito apresentado no lançamento em uma agenda de eventos ligados ao futebol e ao entretenimento.

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