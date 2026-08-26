Ney Matogrosso celebra 85 anos com turnê pelo Brasil; veja datas e locais

Ney Matogrosso vai celebrar os 85 anos com uma nova turnê pelo Brasil. Batizada de “85 Anos de Ousadia”, a série vai ter dez apresentações e estreia em 30 de janeiro de 2027, em São Paulo. Novas datas devem ser anunciadas nas próximas semanas.

A turnê é realizada pela 30e e tem apresentação do Itaú Live. Para marcar o anúncio, Ney foi fotografado pelo americano David LaChapelle, conhecido por retratar nomes como Madonna e Elton John e por ter trabalhado com Andy Warhol no início da carreira. É a primeira vez que o fotógrafo realiza um ensaio com um artista brasileiro.

Segundo Carol Pascoal, vice-presidente de Marketing e Comunicação da 30e, a parceria entre os dois era um projeto antigo, mas dependia de encontrar um artista que dialogasse com o universo visual de LaChapelle sem abrir mão da própria identidade.

“David assistiu à cinebiografia de Ney e ficou fascinado pelo universo que encontrou. A partir do conceito que construímos para a série de shows, ele criou imagens que materializam a atmosfera fantástica, livre e ousada que imaginávamos para o projeto”, complementa.

LaChapelle assistiu à cinebiografia de Ney antes do ensaio e usou a trajetória do cantor como inspiração para criar as imagens.

Uma celebração, não uma despedida

Apesar do nome da turnê, “85 Anos de Ousadia” não será uma despedida nem um show retrospectivo. Ney pretende recriar figurinos marcantes de sua trajetória, mas com novas interpretações.

“A idade e o tempo de carreira não impactam em nada. Eu continuo na estrada, gosto de ter gente na minha frente e de dançar”, afirma o cantor.

A parceria entre Ney e a 30e começou em 2024, quando “Bloco na Rua”, show que está em cartaz desde 2019, foi levado ao estádio do Palmeiras, em São Paulo, para um público de 45 mil pessoas. Em 2025, o artista retornou ao local com ingressos esgotados.

“Imagina levar para um estádio um show que existe desde 2019. Não precisei criar um show novo ou anunciar uma despedida. Fui com o meu show”, resume Ney.

Rodrigo Montesano, superintendente de Experiências e Conexões de Marcas do Itaú Unibanco, também destacou a capacidade do cantor de se reinventar ao longo das décadas e de continuar alcançando novas gerações.

A ousadia de Ney Matogrosso

A palavra “ousadia” no nome da turnê remete à própria trajetória do cantor. Ney ganhou projeção no início dos anos 1970 como vocalista dos Secos & Molhados, quando sua voz, maquiagem e figurinos desafiaram os padrões da época, durante a ditadura militar.

Na carreira solo, iniciada em 1975, ele manteve a liberdade como uma das marcas de suas escolhas artísticas, do repertório aos figurinos e à maneira de ocupar o palco.

Datas confirmadas

São Paulo — 30/01/2027 — Nubank Parque

Curitiba — 03/04/2027 — Arena da Baixada

Recife — 17/04/2027 — Classic Hall

Belo Horizonte — 01/05/2027 — Esplanada do Mineirão

Rio de Janeiro — 18/12/2027 — Maracanã

Clientes do Itaú terão acesso à pré-venda a partir de 27 de agosto, com 30% de desconto. A venda geral começa em 31 de agosto, pelo site da Eventim.