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James Bond: quem será o novo '007'? Veja os 6 atores que disputam o papel

Ator pouco conhecido surpreende na corrida pelo papel, enquanto uma nova rodada de testes deve definir os principais candidatos em setembro

James Bond: escolha, porém, continua longe de ser definida (HENRY NICHOLLS / AFP | Harald Krichel e Montclair Film Festiv via Wikimedia/Divulgação)

James Bond: escolha, porém, continua longe de ser definida (HENRY NICHOLLS / AFP | Harald Krichel e Montclair Film Festiv via Wikimedia/Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 20h00.

Última atualização em 26 de agosto de 2026 às 20h11.

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A busca pelo novo James Bond ganhou um favorito inesperado. Jack Barton, ator britânico que apareceu brevemente em Pobres Criaturas, teria se destacado entre os candidatos avaliados pelo diretor Denis Villeneuve e pela diretora de elenco Nina Gold para interpretar o agente 007.

Segundo informações do tabloide americano Page Six Hollywood, Barton é considerado atualmente o principal nome da disputa. O ator também participou da série britânica SAS: Rogue Heroes e de Heartstopper, da Netflix.

A escolha, porém, continua longe de ser definida. Uma nova rodada de testes deve começar no início de setembro com atores mais conhecidos.

Entre os nomes cotados estão:

  • Jack Lowden, protagonista de Slow Horses, da Apple;
  • Callum Turner;
  • Jacob Elordi, apontado há tempos como um dos favoritos;
  • Paul Mescal, que interpretará Paul McCartney no próximo filme sobre os Beatles;
  • Harris Dickinson.

Elordi chegou a estrelar uma campanha da Chanel que chamou atenção por sua semelhança com a estética de Bond e foi vista por muitos como uma possível espécie de teste informal para o papel.

A disputa entre rostos conhecidos e desconhecidos

A escolha do próximo Bond também envolve uma discussão sobre o perfil que o personagem deve ter. Debbie McWilliams, que foi diretora de elenco da franquia e participou da escolha de Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig, defendeu que o papel seja entregue a um ator pouco conhecido.

Para ela, manter o mistério em torno de Bond é fundamental. A ideia é que o público saiba pouco sobre o ator por trás do personagem, assim como o próprio espião deve permanecer uma figura enigmática.

Barton se encaixa nesse perfil. Há poucas informações públicas sobre sua vida pessoal e sua página na Wikipedia é bastante limitada. Sabe-se que ele estudou na Oxford School of Drama, instituição que também formou atrizes como Claire Foy e Jemma Powell.

O ator ainda tem uma ligação curiosa com a era mais recente de Bond: ele é representado por publicitários britânicos que também trabalham com Daniel Craig.

A Amazon, responsável pelo futuro da franquia, não comentou publicamente sobre os nomes envolvidos na seleção. Em maio, a empresa afirmou apenas que a busca pelo próximo James Bond estava em andamento e que novas informações seriam divulgadas em breve.

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