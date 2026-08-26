Negócios em Expansão 2026: conheça as empresas que lideram o ranking da EXAME

A EXAME revelou nesta quarta-feira, 26, as empresas que ocupam as primeiras posições da quinta edição do Ranking EXAME Negócios em Expansão, o NEEX, iniciativa da EXAME em parceria com o BTG Pactual Empresas, do mesmo grupo de controle da EXAME.

Os resultados foram anunciados durante evento que reuniu mais de 800 pessoas no BTG Pactual Hall, em São Paulo, entre empresários, executivos e lideranças do mercado.

A edição de 2026 chegou com números recordes. Ao todo, 838 empresas se inscreveram, alta de 15% em relação ao ano passado. Após a análise dos critérios do prêmio, 491 companhias foram selecionadas, 21 a mais do que em 2025.

Juntas, as empresas do ranking alcançaram R$ 42 bilhões em receita operacional líquida em 2025, crescimento de 32% em relação à edição anterior. Desde a criação do NEEX, em 2022, 1.872 empresas já foram selecionadas.

O ranking também cresceu em tamanho. Pela primeira vez, o anuário passou a contar com uma categoria para empresas com receita operacional líquida entre R$ 600 milhões e R$ 1 bilhão, elevando de seis para sete o número de faixas da premiação.

O resultado reúne negócios de diferentes portes e setores, de empresas que começaram praticamente do zero a companhias que já encostam no primeiro bilhão de reais em receita.

Antes da entrega dos prêmios, Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, destacou o papel do Negócios em Expansão em reconhecer empreendedores que impulsionam o desenvolvimento econômico do país.

“Vocês estão mostrando que trabalho, dedicação, disciplina e esforço são o que trazem prosperidade. Ver esse auditório cheio de empreendedores, gente que acredita no trabalho e no Brasil, dá uma sensação de dever cumprido”, afirmou Sallouti.

Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual: executivo destacou o papel dos empreendedores na geração de desenvolvimento, emprego e renda no Brasil. (Eduardo Frazão/Exame)

Como as empresas foram selecionadas

O Ranking EXAME Negócios em Expansão mede principalmente a evolução da Receita Operacional Líquida (ROL) entre 2024 e 2025. Quanto maior o crescimento percentual no período, melhor a posição da empresa dentro de sua categoria.

A divisão por faixas de receita permite comparar companhias em portes e estágios de maturidade semelhantes.

Nesta edição, 838 empresas enviaram seus balanços financeiros para análise da PwC Brasil. A inscrição é gratuita e voluntária. Entre os critérios técnicos estão a apresentação de demonstrações contábeis consideradas válidas e assinadas por profissional de contabilidade.

As empresas também passam por uma análise de perfil e compliance antes da composição final do anuário.

Em 2026, as companhias estão distribuídas em sete categorias: Novatas; R$ 2 milhões a R$ 5 milhões; R$ 5 milhões a R$ 30 milhões; R$ 30 milhões a R$ 150 milhões; R$ 150 milhões a R$ 300 milhões; R$ 300 milhões a R$ 600 milhões; e R$ 600 milhões a R$ 1 bilhão.

Quais são as empresas nas primeiras posições de cada categoria

A seguir, veja as empresas que ficaram em primeiro, segundo e terceiro lugares nas sete categorias do Ranking EXAME Negócios em Expansão 2026.

Novatas

Almerindas – De Recife, a empresa liderada pela engenheira Deise Coelho combina engenharia, tecnologia e trabalho de campo em projetos de infraestrutura e saneamento. A receita operacional líquida saltou de R$ 56 mil em 2024 para R$ 2,6 milhões em 2025 , avanço de 4.472,1% .

Ecoville – De Joinville (SC), a rede oferece produtos e serviços de limpeza e conta com mais de 300 franquias. A receita da matriz e da franqueadora passou de R$ 169 mil para R$ 4,9 milhões , crescimento de 2.822,4% .

CDR Consultoria de Crédito – De Sorocaba (SP), a empresa da Cordier Investimentos compara alternativas de crédito, financiamento e consórcio para clientes. A receita passou de R$ 271 mil para R$ 6,1 milhões , expansão de 2.135,7% .

R$ 2 milhões a R$ 5 milhões

Fortio Soluções Logísticas – De Belo Horizonte, conecta embarcadores e caminhoneiros autônomos e reúne serviços como contratação, rastreamento e antecipação de crédito. A receita passou de R$ 2,06 milhões para R$ 4,17 milhões , avanço de 101,9% .

T&D Sustentável – De Macaé (RJ), trabalha para reduzir consumo, perdas e custos de água em concessionárias, indústrias e hospitais. A receita subiu de R$ 2,26 milhões para R$ 4,19 milhões , alta de 85,4% .

Guardian RH – De Nova Lima (MG), desenvolve tecnologia para auditoria de folha de pagamento, benefícios, encargos e obrigações trabalhistas. A receita avançou de R$ 2,02 milhões para R$ 3,71 milhões , crescimento de 83,2% .

R$ 5 milhões a R$ 30 milhões

Agnes – De Florianópolis, a empresa monitora e otimiza folha de pagamento, eSocial e saúde e segurança do trabalho com tecnologia e dados. A receita saltou de R$ 3,3 milhões para R$ 20,5 milhões , avanço de 524,7% .

Maravi – Do Rio de Janeiro, desenvolve e licencia sistemas para modernizar o backoffice de gestoras de recursos. A receita alcançou R$ 11,8 milhões em 2025 , ante R$ 2,9 milhões no ano anterior, alta de 311% .

Birdie – De São Carlos (SP), usa tecnologia para reunir e analisar informações de clientes espalhadas por ligações, chats, avaliações e pesquisas. A receita passou de R$ 2,2 milhões para R$ 8,3 milhões , crescimento de 277,4% .

R$ 30 milhões a R$ 150 milhões

CR Duarte – De Fortaleza, a construtora chegou a R$ 67,4 milhões em receita operacional líquida em 2025, ante R$ 3,4 milhões no ano anterior, uma expansão de 1.892% . A retomada do Minha Casa, Minha Vida foi um dos motores do avanço.

180 Seguros – De São Paulo, a seguradora fundada por ex-funcionários do Nubank distribui produtos por meio de fintechs, bancos, cooperativas e varejistas. A receita chegou a R$ 124,5 milhões , crescimento de 1.874,3% .

Teddy Open Finance – De São Bernardo do Campo (SP), a fintech conecta instituições financeiras a uma rede de especialistas que distribuem crédito. A empresa alcançou R$ 122,3 milhões em receita operacional líquida e cresceu 1.163,2% em 2025.

R$ 150 milhões a R$ 300 milhões

Muv Rental – De Americana (SP), conecta empresas que têm máquinas e equipamentos ociosos a quem precisa desses ativos e oferece ferramentas para a gestão do maquinário. A receita saltou de R$ 10,6 milhões para R$ 179,3 milhões , avanço de 1.592,3% .

Contegran – De Salvador, compra e comercializa commodities como café e açúcar para clientes no exterior e também atua com combustíveis, etanol e energia. A receita alcançou R$ 249,2 milhões , alta de 157,7% .

Grupo Acelerador Educação – De Santana de Parnaíba (SP), oferece educação empresarial, mentorias, treinamentos e imersões. A receita passou de R$ 93,2 milhões para R$ 207 milhões , crescimento de 122% .

R$ 300 milhões a R$ 600 milhões

Grupo Quadra – De Belém, a incorporadora e construtora de empreendimentos residenciais e comerciais chegou a R$ 583,5 milhões em receita em 2025, crescimento de 109,5% . Entre os motores do avanço esteve um empreendimento residencial desenvolvido em parceria com a Pininfarina.

Nomad – De São Paulo, a fintech oferece conta global, cartão e investimentos no exterior para brasileiros. A receita alcançou R$ 514,1 milhões , ante R$ 249,4 milhões em 2024, crescimento de 106,1% .

PX Center – De Joinville (SC), conecta motoristas, transportadoras e ajudantes e oferece serviços para o transporte rodoviário. A receita passou de R$ 167,8 milhões para R$ 323,8 milhões , avanço de 93% .

R$ 600 milhões a R$ 1 bilhão

QI Tech – De São Paulo, fornece infraestrutura tecnológica e financeira para que outras empresas ofereçam serviços como contas, Pix e crédito. A receita operacional líquida chegou a R$ 1 bilhão em 2025 , ante R$ 370,7 milhões no ano anterior, alta de 169,9% .

Zoop – De Osasco (SP), fornece infraestrutura para pagamentos e outros serviços financeiros. A receita alcançou R$ 887,4 milhões , crescimento de 153,7% . Entre os motores do avanço está o Tap to Pay, tecnologia que permite transformar celulares em terminais de pagamento.

Grid Energia – De Belo Horizonte, integra soluções de gestão, engenharia, comercialização e geração de energia para empresas do setor elétrico. A receita avançou de R$ 281,3 milhões para R$ 669,8 milhões , crescimento de 138,1% .

Quinta edição bate recorde

Criado em 2022 pela EXAME em parceria com o BTG Pactual Empresas, com suporte técnico da PwC Brasil, o Negócios em Expansão chegou à quinta edição com o maior número de inscrições de sua história.

Foram 838 empresas inscritas, 15% a mais do que em 2025. Destas, 491 foram selecionadas, contra 470 no ano passado.

Em cinco edições, 1.872 empresas de 26 unidades da federação já passaram pelo ranking. São Paulo concentra o maior número de negócios selecionados ao longo da história do prêmio, seguido por Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro.

O crescimento do próprio ranking acompanha o aumento do tamanho das empresas participantes. Na estreia, em 2022, foram selecionados 205 negócios. Agora são 491. A receita operacional líquida conjunta das empresas da edição de 2026 chegou a R$ 42 bilhões, cerca de quatro vezes o volume movimentado pelas selecionadas na primeira edição.