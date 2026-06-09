'Michael' estreia no streaming após sucesso nos cinemas; saiba onde assistir

Após registrar números impressionantes nas bilheterias mundiais, a cinebiografia "Michael" começou sua trajetória nas plataformas digitais. O longa, que retrata a vida e a carreira de Michael Jackson, já está disponível para compra e aluguel online.

Dirigido por Antoine Fuqua e estrelado por Jaafar Jackson, sobrinho do artista, o filme acompanha a jornada do cantor desde os tempos do grupo Jackson 5 até sua consagração como o Rei do Pop.

Onde assistir 'Michael'?

Para quem não foi aos cinemas ou quer rever a obra em casa, temos uma boa notícia: o longa já está no streaming. Inicialmente, em formato de compra e aluguel. No Prime Video, a versão em Ultra HD foi disponibilizada por R$ 59,90. Quem optar pela compra poderá manter o filme permanentemente em sua biblioteca digital. Já no aluguel, que custa R$ 49,90, o conteúdo fica disponível por até 30 dias para iniciar a reprodução e por 48 horas após o primeiro acesso.

Um dos maiores sucessos do ano

A estreia digital acontece após uma passagem extremamente bem-sucedida pelos cinemas. "Michael" se consolidou como uma das maiores bilheterias de 2026 e ultrapassou a marca de US$ 890 milhões arrecadados mundialmente. O desempenho foi suficiente para transformar a produção no filme de maior arrecadação da história da Lionsgate.

O sucesso foi impulsionado especialmente pelo mercado internacional. Enquanto a América do Norte respondeu por cerca de US$ 354 milhões da receita, os demais países somaram mais de US$ 543 milhões. O Brasil também figurou entre os mercados de destaque para a produção.

Filme tem elenco de peso

Além de Jaafar Jackson no papel principal, a produção reúne um elenco de destaque para retratar personagens importantes da trajetória do Rei do Pop. O ator mirim Juliano Valdi, conhecido por trabalhos em "The Hug Machine" e "Bite Size Halloween", interpreta Michael Jackson durante a infância.

Jaafar Jackson: sobrinho do cantor interpreta Michael Jackson no filme (Lionsgate /Divulgação)

Nia Long e Colman Domingo dão vida a Katherine e Joe Jackson, mãe e pai do artista, respectivamente. Já Miles Teller assume o papel de John Branca, advogado e empresário que teve participação fundamental na carreira do cantor.