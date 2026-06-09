Diretor revela que existe uma história inédita e pronta antes de 'Hereditário'

Os fãs de "Hereditário" receberam uma notícia inesperada nesta segunda-feira, 8. Durante o Bleak Week: Cinema of Despair (Semana Sombria: Cinema do Desespero, em tradução literal) da American Cinematheque, em Los Angeles, o diretor e roteirista Ari Aster revelou que já escreveu um roteiro para um prelúdio da história que o transformou em um dos principais nomes do terror contemporâneo.

Apesar da revelação, o cineasta deixou claro que o projeto está longe de se tornar realidade. "Eu escrevi um prelúdio para este filme", afirmou Aster. Em seguida, explicou por que ainda não avançou com a produção: "Nunca parece o momento certo. É um prelúdio, não uma sequência, então não sei para onde isso vai."

Um retorno ao universo de 'Hereditário'?

Lançado em 2018, "Hereditário" tornou-se um sucesso ao misturar drama familiar, trauma psicológico e elementos sobrenaturais. O filme acompanha a família Graham após a morte da avó, enquanto acontecimentos cada vez mais perturbadores revelam uma conspiração sombria envolvendo gerações da família.

A obra também ajudou a consolidar a reputação da produtora A24 e lançou definitivamente a carreira de Aster em Hollywood. Desde então, o diretor comandou produções como "Midsommar", "Beau Is Afraid" e o recente "Eddington", ampliando seu prestígio como um dos cineastas mais autorais da nova geração.

Projeto ainda está longe de acontecer

Embora a existência do roteiro tenha empolgado os admiradores da franquia, Aster não indicou qualquer cronograma para o desenvolvimento do longa. Pelo contrário, suas declarações sugerem que o material permanece apenas como uma ideia guardada em seus arquivos.

O diretor também tem outros projetos em andamento, incluindo o filme de ficção científica "Scapegoat", que deve ocupar sua agenda nos próximos anos.