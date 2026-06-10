Gemini chega ao Chrome no Brasil e ganha integração com Gmail

O Google anunciou nesta quarta-feira, 10, a chegada do Gemini ao Chrome no Brasil.

A integração leva o modelo de inteligência artificial Gemini 3.1 diretamente ao navegador e permitirá que usuários resumam conteúdos, redijam e-mails, editem imagens e realizem pesquisas mais complexas sem precisar alternar entre diferentes abas ou aplicativos.

A novidade foi apresentada durante o evento Google for Brasil e estará disponível inicialmente para usuários de desktop e iOS. Segundo a empresa, a expansão para Android ocorrerá em breve.

“O navegador é onde trabalhamos, aprendemos e nos conectamos. Para evitar que tarefas complexas atrasem o dia a dia, reimaginamos o Chrome com IA integrada para ajudar as pessoas a encontrar e entender informações de forma muito mais rápida”, afirmou Charmaine D’Silva, diretora de produto do Chrome.

IA integrada ao navegador

O principal recurso da atualização é a inclusão de um painel lateral dedicado ao Gemini. A ferramenta permite resumir artigos, responder perguntas sobre páginas abertas e até criar questionários de estudo sem interromper a navegação.

Segundo o Google, a proposta é transformar o navegador em um ambiente de produtividade apoiado por inteligência artificial, reduzindo a necessidade de alternar entre serviços e aplicativos para executar tarefas do dia a dia.

Integração com Gmail, Agenda e YouTube

Outra novidade é a conexão direta do Chrome com serviços do ecossistema Google, incluindo Gmail, Agenda, Maps e YouTube.

Com a integração, o Gemini poderá destacar os principais pontos de um vídeo no YouTube ou redigir e enviar mensagens pelo Gmail diretamente do painel lateral do navegador.

Comparação de dados entre várias abas

O Google também anunciou um recurso de pesquisa inteligente capaz de analisar informações abertas em diferentes abas simultaneamente.

Segundo a companhia, o Gemini poderá consolidar dados em tabelas para auxiliar tarefas como comparação de preços, organização de viagens ou análise de informações distribuídas em vários sites.

Edição de imagens com IA

A atualização incorpora ainda o Nano Banana 2, ferramenta de edição de imagens baseada em comandos de texto.

A tecnologia permitirá modificar imagens encontradas na web diretamente dentro do navegador.

Entre os exemplos apresentados pelo Google está a possibilidade de visualizar virtualmente como um móvel ficaria em um ambiente antes da compra, sem necessidade de baixar arquivos ou utilizar aplicativos externos.

Foco em segurança

Segundo o Google, os novos recursos foram desenvolvidos com mecanismos de proteção para evitar ações não autorizadas. O Gemini exigirá confirmação do usuário antes de executar tarefas consideradas sensíveis, como enviar e-mails ou criar compromissos na agenda.

A empresa afirmou ainda que as atualizações automáticas do Chrome continuarão sendo utilizadas para proteger os usuários contra ameaças recentes.

De acordo com o Google, a chegada do Gemini ao Chrome representa o início de uma nova etapa para o navegador, com a previsão de lançamento de recursos adicionais ao longo de 2026.