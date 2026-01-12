BBB 26: que horas começa o anúncio dos Camarotes? Veja como assistir

O BBB 26 começa nesta segunda-feira, 12. Pouco antes da estreia, o programa vai divulgar os primeiros nomes do grupo Camarote.

Segundo a TV Globo, os dois participantes do grupo de famosos serão anunciados nos intervalos do primeiro capítulo da novela "Coração Acelerado", que estreia nesta segunda às 19h40.

Os demais integrantes serão apresentados ao vivo, após a novela "Três Graças".

Onde e como acompanhar o BBB 26

O Big Brother Brasil 26 vai ao ar todos os dias da semana, logo após a novela Três Graças, por volta das 22h25. Aos domingos, a exibição acontece após o Fantástico.

Para quem quer acompanhar tudo o que acontece dentro da casa mais vigiada do país, o Globoplay oferece sinal ao vivo 24 horas por dia para assinantes.

Mesmo sem assinatura, o Globoplay disponibiliza a íntegra do programa exibido na TV, além de trechos, edições anteriores do Click BBB, lives e conteúdos completos como o Bate-Papo BBB, o Big Day e o Prêmio gshow.

Elenco já começou a ser revelado

Nesta edição, Pipocas, Veteranos e Camarotes disputam a permanência no reality. Os 10 primeiros participantes foram revelados na noite de domingo, 11, após o público escolher os vencedores das cinco Casas de Vidro espalhadas pelo país.

Brígido, 34 anos, é natural de Manaus (AM) e formado em Engenharia de Produção. Hoje, dirige a escola particular da família, que transformou em um espaço voltado à inovação e ao empreendedorismo. Define-se como líder, competitivo e confiante no poder do argumento. “A única coisa que eu tenho certeza na minha vida é de que eu vou errar”, afirma. No jogo, diz priorizar estratégia e construção de alianças.

Marciele, 32 anos, nasceu em Juruti (PA) e vive há 16 anos em Manaus. Influenciadora digital, empreendedora e Cunhã-poranga do Boi Caprichoso, cresceu em meio à agricultura familiar e enfrentou dificuldades financeiras. “Sou o improvável que deu certo”, resume. Afirma ter perfil observador, estratégico e liderança forte, além de não abrir mão de suas opiniões.

Pedro Henrique, 22 anos, é de Colombo (PR) e mora em Curitiba. Vendedor ambulante de flores e trufas, está à espera da primeira filha. Ambicioso e competitivo, acredita que suas habilidades com vendas podem ajudá-lo no jogo. “Eu sou vendedor. Você acha que eu não vou saber me vender no BBB?”, declara.

Samira, 25 anos, é estudante de Direito. Natural de Butiá (RS), vive atualmente em Imbituba (SC) e trabalha como atendente em hostel e bar. Diz ter personalidade marcante, estilo próprio e trajetória marcada por esforço. “Hoje meu maior medo é entrar no aplicativo do banco”, afirma. No jogo, aposta na autenticidade e na intensidade.

Marcel, 35 anos, é advogado e mora em Catanduva (SP). Começou a trabalhar aos 14 anos e custeou os estudos com ajuda de um amigo da família. Voltou a morar com o pai após a morte da mãe. Diz não fugir de posicionamentos e afirma: “Não fico em cima do muro, me posiciono e falo alto”. Quer o prêmio para retribuir tudo o que o pai fez por ele.

Milena, 26 anos, nasceu em Itambacuri (MG) e vive em Teófilo Otoni. Empreendedora, abriu uma empresa de recreação infantil e cursa Terapia Ocupacional. Relata uma infância difícil e diz ter orgulho da própria trajetória. “Sou a sensação da minha cidade. Eu sou do povo”, afirma. Competitiva, garante que não lida bem com derrotas.

Jordana, 29 anos, é advogada, modelo e influenciadora digital. Nascida em Paraíso do Tocantins, foi criada em Goiânia e Brasília. Diz ter perfil empático, carismático e argumentativo. Afirma que o BBB é um sonho dividido com a mãe e que pretende viver intensamente a experiência. “Eu prefiro dormir arrependida do que com vontade”, diz.

Paulo Augusto, 21 anos, é estudante de Medicina Veterinária, pecuarista e influenciador digital. Natural de Inhumas (GO), mora em Anápolis. Competitivo, afirma não se contentar com o segundo lugar. “Se estiver valendo uma galinha, eu estou correndo atrás”, resume.

Marcelo, 31 anos, é médico e mora em Currais Novos (RN). Formou-se na Bolívia após mudar de curso e realizou diversos trabalhos para se sustentar. Atua no sistema público de saúde e diz sempre ter sido o alicerce da família. “Quero ter liberdade de poder viver a minha juventude”, afirma. Assume perfil competitivo, persuasivo e estrategista.

Maxiane, 32 anos, é professora de História e influenciadora digital. Natural de Nazaré da Mata (PE), vive em Carpina. Criada em uma família humilde, aposta na comunicação como ferramenta de mudança. “Não quero fama, não quero engajamento. Preciso de R$ 3 milhões”, afirma. Diz não ter medo de cancelamento e garante que seguirá sendo quem é.