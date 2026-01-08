Decoração do BBB 26: luxo, atmosfera de sonhos e espaços repaginados

Com a estreia do Big Brother Brasil 26 marcada para a próxima segunda, dia 12 de janeiro, a produção começou a revelar os detalhes da decoração da casa mais vigiada do país, gerando curiosidade entre fãs e telespectadores. As primeiras imagens oficiais divulgadas pela Globo mostram ambientes com uma temática pensada para refletir sonhos e aspirações humanas.

Conceito

O conceito central da decoração da casa foi batizado de “Sonhos Universais”. Nas áreas internas e externas, os cenógrafos exploram elementos que simbolizam conquistas e ambições, como representações visuais de riqueza e prosperidade. Na sala principal, por exemplo, objetos dourados, notas e moedas falsas e móveis de luxo formam um cenário que remete ao sonho de ascensão social e prosperidade.

Sala da Casa do BBB 26 Reprodução Globo / Beatriz Damy (Sala da Casa do BBB 26 Reprodução Globo / Beatriz Damy)

A casa também ganhou uma atmosfera pensada para estimular os sentidos dos participantes. A cozinha aparece exibindo um layout que reforça a lógica do jogo e a interação entre os confinados.

Cozinha do BBB 26 Reprodução Globo/Beatriz Damy (cozinha bbb 26 Globo/Beatriz Damy)

Segundo informações divulgadas pela Globo, os quartos buscam traduzir diferentes tipos de sonhos e desejos. Um dos aposentos foi decorado com imagens do céu e nuvens nas paredes, aludindo ao sonho de voar ou alcançar alturas metafóricas. Outro quarto explora a ideia do amor eterno, com tons vermelhos e corações integrados à composição visual. Um terceiro ambiente traz referências ao tempo e à passagem dos instantes, simbolizando o sonho da eternidade.

Já o Quarto do Líder passou por mudanças significativas. A área foi repensada para ser mais neutra e funcional, com a inclusão de um closet no lugar de um antigo espaço de cozinha, além de um banheiro privativo com chuveiro. O corredor que leva ao quarto foi concebido para sugerir a ideia de “sonho da fama”, replicando simbolicamente a jornada dos participantes no reality.

O apresentador Tadeu Schmidt já havia compartilhado spoilers da decoração da casa em vídeos nas redes sociais, mostrando trechos da área externa com pintura que remete a paisagens frias e montanhosas. Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

Novidades do programa

O Big Brother Brasil 26 estreia na próxima segunda já com expectativas elevadas: o público quer conhecer os candidatos do grupo Pipoca, que serão revelados nessa sexta-feira, 9 de janeiro, os participantes do Camarote e os ex-BBBs que farão parte do time Veteranos, que só serão revelados na estreia do programa.

Além disso, nessa edição, os fãs terão mais poder no jogo, podendo trocar participantes que considerarem "plantas", pelo Laboratório BBB. O Big Fone também terá ampla participação do público, que vai escolher a mensagem que será enviada.

O BBB 26 também chega com outra novidade, o Cartola BBB, fantasy game que vai permitir com que os usuários joguem e pontuem conforme o desempenho dos participantes na casa.