'Homem-Aranha: Um Novo Dia': Peter Parker morre no final do filme?

Atenção: este texto contém spoilers de 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'.

A reta final de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" coloca Peter Parker diante de uma situação que faz muitos fãs acreditarem que o herói pode morrer. O filme, que estreou nos cinemas brasileiros na última quarta-feira, 29, leva o personagem ao limite em um confronto decisivo, mas reserva uma reviravolta nos momentos finais.

Ao contrário do que parte do público imaginava antes da estreia, Peter Parker não morre em "Homem-Aranha: Um Novo Dia".

O que acontece no final de 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'?

Na sequência final, Peter Parker enfrenta uma crise envolvendo Jean Grey, personagem interpretada por Sadie Sink, que mantém a cidade de Nova York sob ameaça.

Enquanto o Homem-Aranha tenta convencer Jean a interromper suas ações, Frank Castle, o Justiceiro, acredita que eliminar a mutante é a única forma de resolver a situação.

Posicionado no alto de um prédio, o Justiceiro dispara contra Jean Grey com uma arma de longo alcance. Peter percebe o ataque a tempo e se coloca na frente dela, sendo atingido pelo tiro.

Homem-Aranha está vivo?

Sim. Apesar do grave ferimento, Peter Parker sobrevive.

Depois de perceber as consequências de sua decisão, o Justiceiro leva o herói ao hospital. A recuperação de Peter mobiliza a população de Nova York, que acompanha com preocupação seu estado de saúde.

Nos momentos finais do filme, o Homem-Aranha recebe alta e deixa o hospital sob aplausos da população, encerrando a história vivo.

Qual é a história de 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'?

A trama se passa quatro anos após os acontecimentos de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa".

Depois de apagar voluntariamente sua identidade da memória de todos para proteger as pessoas que ama, Peter Parker vive sozinho e dedica sua rotina exclusivamente ao combate ao crime em Nova York.

À medida que enfrenta desafios cada vez maiores, o herói passa por uma transformação física inesperada enquanto tenta impedir uma nova ameaça de colocar a cidade em risco.

Elenco

Além de Tom Holland como Peter Parker, o longa reúne os retornos de Zendaya no papel de MJ e Jacob Batalon como Ned.

O elenco também conta com Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk, Jon Bernthal como Frank Castle/Justiceiro, Michael Mando como Mac Gargan/Escorpião e Sadie Sink, que interpreta Jean Grey.

Dirigido por Destin Daniel Cretton, de "Shang-Chi e a "Lenda dos Dez Anéis", "Homem-Aranha: Um Novo Dia" já está em cartaz nos cinemas brasileiros.