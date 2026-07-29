O final do último 'Homem-Aranha': tudo o que você precisa lembrar antes de ver 'Um Novo Dia'

Quase cinco anos depois de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa", Peter Parker retorna aos cinemas em "Homem-Aranha: Um Novo Dia". O novo longa dá continuidade direta à história do herói e parte das consequências do sacrifício que encerrou o filme de 2021. Antes de acompanhar essa nova fase, vale recordar os acontecimentos que transformaram completamente a vida do personagem.

A identidade de Peter Parker é revelada

A história começa logo após os eventos de "Homem-Aranha: Longe de Casa". Antes de morrer, Mystério divulga para o mundo inteiro que Peter Parker é o Homem-Aranha, colocando o jovem no centro de uma enorme crise.

A revelação afeta sua rotina, sua família e seus amigos. Peter, MJ e Ned passam a enfrentar dificuldades até para entrar na universidade, enquanto a imprensa e a opinião pública acompanham cada passo do herói. É nesse momento que surge Matthew Murdock, o Demolidor, atuando como advogado de Peter.

O feitiço que abriu o multiverso

Buscando recuperar sua vida, Peter pede ajuda ao Doutor Estranho. O plano era simples: fazer o mundo esquecer que ele era o Homem-Aranha.

Durante o feitiço, Peter muda de ideia várias vezes para preservar a memória de pessoas próximas. A interrupção provoca uma ruptura entre universos e atrai todos aqueles que conhecem a identidade secreta do herói em diferentes realidades. Assim chegam personagens como Doutor Octopus, Duende Verde, Electro, Homem-Areia e Lagarto.

A morte da Tia May muda tudo

Peter acredita que pode salvar os vilões em vez de enviá-los imediatamente de volta aos seus universos. A decisão permite que o Duende Verde recupere o controle e provoque uma das cenas mais emocionantes do filme.

Durante o confronto, Tia May é mortalmente ferida. Antes de morrer, ela transmite ao sobrinho a frase que define o legado do personagem: "Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades". Esse momento marca a transformação definitiva de Peter Parker.

Três Homens-Aranha juntos

Enquanto Peter enfrenta o luto, Ned e MJ acabam trazendo para aquele universo as versões do Homem-Aranha interpretadas por Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Os três heróis unem forças para desenvolver a cura dos vilões e impedir que o multiverso entre em colapso. O encontro se tornou um dos momentos mais celebrados pelos fãs da Marvel e foi decisivo para o desfecho da história.

O sacrifício que mudou a vida de Peter

Na batalha final, Peter percebe que a única forma de fechar as fissuras do multiverso é pedir ao Doutor Estranho um novo feitiço. Desta vez, toda a humanidade esqueceria a existência de Peter Parker.

A magia funciona. Os visitantes retornam aos seus universos e ninguém mais se lembra de Peter, incluindo MJ, Ned e os próprios Vingadores. O jovem abre mão de reconstruir sua antiga vida e decide seguir sozinho, começando do zero em um pequeno apartamento e confeccionando um novo uniforme do Homem-Aranha.

O ponto de partida para 'Um Novo Dia'

É exatamente desse cenário que começa "Homem-Aranha: Um Novo Dia". Quatro anos se passaram dentro da cronologia do Universo Cinematográfico Marvel, e Peter Parker volta a atuar como o amigão da vizinhança em uma Nova York que já não conhece sua verdadeira identidade. Livre das conexões que marcaram sua trajetória até aqui, o herói inicia um novo capítulo, carregando apenas as lembranças de quem escolheu proteger.

Veja o trailer do novo filme, que estreia nesta quarta-feira, 29: