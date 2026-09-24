Quem foi Ted Kaczynski, o 'Unabomber' que inspirou novo filme da Netflix?

A estreia de "Unabomber" na Netflix resgata uma das histórias criminais mais marcantes dos Estados Unidos. O filme acompanha Theodore Kaczynski, matemático formado em Harvard, que abandonou a carreira acadêmica e passou 17 anos enviando bombas pelo correio, enquanto o FBI tentava descobrir a identidade do homem por trás dos ataques.

A produção chega à plataforma nesta sexta-feira, 25, com Jacob Tremblay, Russell Crowe e Shailene Woodley no elenco.

Quem foi Ted Kaczynski?

Theodore John Kaczynski nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, em 22 de maio de 1942. Desde a infância, demonstrava facilidade excepcional para matemática e avançou rapidamente pelos estudos. Aos 16 anos, ingressou em Harvard com uma bolsa de estudos.

Kaczynski se formou em matemática em Harvard em 1962 e seguiu para a Universidade de Michigan, onde concluiu mestrado e doutorado na área. Em 1967, aos 25 anos, começou a dar aulas de matemática na Universidade da Califórnia em Berkeley.

A carreira acadêmica durou pouco. Kaczynski deixou Berkeley em 1969 e, dois anos depois, mudou-se para uma propriedade rural próxima a Lincoln, no estado de Montana. Ali, construiu uma pequena cabana e passou a viver com poucos recursos, cultivando alimentos e realizando trabalhos ocasionais.

Como surgiu o 'Unabomber'

A trajetória criminosa começou em 1978, quando uma bomba deixada em um campus universitário em Chicago explodiu e feriu uma pessoa. Nos 17 anos seguintes, Kaczynski colocou explosivos em universidades, empresas e pessoas ligadas a companhias aéreas e à tecnologia.

O FBI batizou o caso de "UNABOM", abreviação de "University and Airline Bombing". O apelido "Unabomber" surgiu a partir desse código utilizado pelos investigadores.

Ao longo da campanha, três pessoas morreram e cerca de duas dezenas ficaram feridas. O FBI descreveu a investigação como uma das maiores e mais longas operações contra um criminoso doméstico conduzidas pela agência.

A escolha dos alvos estava relacionada às ideias de Kaczynski sobre tecnologia e sociedade industrial. Ele defendia que o avanço tecnológico havia reduzido a autonomia individual e transformado as relações humanas. Essas ideias foram reunidas no texto que ficaria conhecido como "Manifesto Unabomber".

O manifesto que ajudou a revelar sua identidade

Em 1995, Kaczynski enviou um texto de aproximadamente 35 mil palavras a veículos de imprensa. Ele exigiu que o material fosse publicado e prometeu interromper os atentados caso isso acontecesse. O FBI decidiu apoiar a publicação na esperança de que alguém reconhecesse o estilo ou as ideias do autor.

O texto foi publicado pelo The Washington Post e pelo The New York Times. A estratégia produziu milhares de pistas para os investigadores.

Uma delas veio de David Kaczynski, irmão de Ted. Ao ler o manifesto, David identificou semelhanças entre o texto e escritos antigos do irmão e procurou o FBI.

A análise linguística realizada pelos investigadores apontou fortes semelhanças entre o manifesto e os documentos apresentados por David. A combinação dessas evidências permitiu que as autoridades obtivessem um mandado de busca.

A prisão em uma cabana de Montana

Em 3 de abril de 1996, agentes do FBI prenderam Kaczynski na cabana onde vivia perto de Lincoln, Montana.

Durante a busca, os investigadores encontraram componentes utilizados na fabricação de bombas, milhares de páginas manuscritas e um explosivo pronto para ser enviado. O material encontrado ajudou a sustentar a acusação contra ele.

Kaczynski se declarou culpado em janeiro de 1998 e recebeu sentença de prisão perpétua. Ele permaneceu preso até sua morte, em junho de 2023, aos 81 anos.

O que o novo filme da Netflix conta?

"Unabomber" acompanha duas fases da história de Kaczynski. A narrativa alterna entre seus anos como estudante e professor e a investigação conduzida pelo FBI para descobrir a identidade do responsável pelos atentados.

Jacob Tremblay interpreta Kaczynski jovem, enquanto Russell Crowe interpreta o professor de Harvard Henry Murray. Shailene Woodley aparece como a agente do FBI Joanne Miller, personagem ligada à investigação retratada pelo filme.

A direção fica por conta de Janus Metz, que se interessou especialmente pelos anos de Kaczynski em Harvard e pela dimensão da investigação conduzida pelo FBI. “Fiquei fascinado pelo fato de que a caçada ao Unabomber foi, até então, a operação mais longa e cara já realizada pelo FBI”, afirma o diretor ao site oficial da Netflix.

“Mas o que realmente me atraiu foi a história dos anos de Ted Kaczynski em Harvard, quando ele era um jovem estudante de matemática. Esse era um lado da história que eu desconhecia e que ajuda a revelar um capítulo muito sombrio da história americana.”