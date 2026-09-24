ChatGPT, Gemini ou Claude: quanto custa cada IA no Brasil e qual vale a pena

RESUMO ＋ ChatGPT, Gemini e Claude oferecem versões gratuitas, mas cobram por recursos avançados, maiores limites de uso e ferramentas como agentes e pesquisa aprofundada. No Brasil, os preços variam de R$ 24,99 no Google AI Plus a mais de R$ 1 mil nos planos premium do ChatGPT e Claude. A escolha depende do perfil de uso e do ecossistema de cada usuário.

Os três assistentes de inteligência artificial (IA) mais usados do mundo têm versões gratuitas, mas todos cobram para liberar os modelos mais avançados, limites de uso maiores e recursos como pesquisa aprofundada e agentes que executam tarefas. Os preços, porém, variam bastante, e a moeda também: alguns planos são cobrados em reais, outros em dólares, o que faz o valor final oscilar com o câmbio e impostos.

A disputa por assinantes acontece num momento em que a IA ficou mais barata para experimentar, e as empresas passaram a criar planos de entrada pensados para mercados como o Brasil. Veja quanto custa cada um.

Quanto custa o ChatGPT?

Gratuito: acesso ao modelo padrão, com limites de uso.

acesso ao modelo padrão, com limites de uso. Go, R$ 39,99 por mês: plano intermediário cobrado em reais, com acesso ao modelo mais recente da OpenAI e limites maiores que os do gratuito.

plano intermediário cobrado em reais, com acesso ao modelo mais recente da OpenAI e limites maiores que os do gratuito. Plus, US$ 20 por mês: cerca de R$ 103 na cotação atual, mais IOF, quando pago com cartão internacional. Libera recursos como pesquisa aprofundada, agentes e limites bem maiores. Nas lojas de aplicativos, o preço aparece em reais, mas pode ficar acima da conversão direta.

cerca de R$ 103 na cotação atual, mais IOF, quando pago com cartão internacional. Libera recursos como pesquisa aprofundada, agentes e limites bem maiores. Nas lojas de aplicativos, o preço aparece em reais, mas pode ficar acima da conversão direta. Pro, a partir de US$ 100 por mês: voltado a usuários que trabalham o dia inteiro com a ferramenta, com uma versão de US$ 200 para quem precisa de limites ainda maiores.

Quanto custa o Gemini?

O Google cobra todos os seus planos em reais, por meio do Google One, e inclui armazenamento em nuvem no pacote.

Gratuito: acesso ao Gemini com limites de uso.

acesso ao Gemini com limites de uso. AI Plus, R$ 24,99 por mês: o plano pago mais barato entre os três, com limites maiores, Gemini integrado ao Gmail e ao Docs e 400 GB de armazenamento.

o plano pago mais barato entre os três, com limites maiores, Gemini integrado ao Gmail e ao Docs e 400 GB de armazenamento. AI Pro, R$ 96,99 por mês: libera os modelos mais avançados, a pesquisa aprofundada, a janela de contexto de 1 milhão de tokens e 5 TB de armazenamento.

libera os modelos mais avançados, a pesquisa aprofundada, a janela de contexto de 1 milhão de tokens e 5 TB de armazenamento. AI Ultra, R$ 779,90 ou R$ 999,90 por mês: limites de uso 5 ou 20 vezes maiores que os do Pro, com 20 TB ou 30 TB de armazenamento, respectivamente.

Os planos podem ser compartilhados com até cinco pessoas da família, o que reduz o custo por pessoa. Clientes de bancos como o Itaú também têm acesso a períodos gratuitos em parcerias com o Google.

Quanto custa o Claude?

A Anthropic cobra em dólar, e os valores em reais variam com o câmbio.

Gratuito: acesso ao Claude com limites de uso.

acesso ao Claude com limites de uso. Pro, US$ 20 por mês: cerca de R$ 103, mais IOF, ou US$ 17 por mês no plano anual. Libera limites maiores, acesso aos modelos mais avançados e o Claude Code, ferramenta de programação da empresa.

cerca de R$ 103, mais IOF, ou US$ 17 por mês no plano anual. Libera limites maiores, acesso aos modelos mais avançados e o Claude Code, ferramenta de programação da empresa. Max, US$ 100 ou US$ 200 por mês: cerca de R$ 513 e R$ 1.026, com limites 5 ou 20 vezes maiores que os do Pro. Nesta terça-feira, 22, a empresa lançou o Claude Opus 5.5 e ampliou os limites de uso dos planos pagos.

Qual vale a pena?

A resposta depende menos da marca e mais do tipo de uso. Para quem usa IA de vez em quando, para tirar dúvidas, resumir textos ou escrever mensagens, as versões gratuitas costumam bastar. Os planos pagos passam a fazer sentido quando o usuário esbarra com frequência nos limites ou precisa de recursos específicos.

Entre os planos de entrada, o Google AI Plus, de R$ 24,99, é o mais barato e faz mais sentido para quem já usa Gmail, Docs e Google Drive. O ChatGPT Go, de R$ 39,99, é a opção intermediária para quem prefere o ChatGPT e não quer pagar em dólar.

Na faixa de cerca de R$ 100, os três concorrentes se equivalem no preço, e a escolha passa pelo perfil de uso. Segundo comparação da EXAME, o Claude tende a funcionar melhor para quem lida com documentos longos e programação, enquanto o ChatGPT reúne mais recursos variados, como geração de imagens e modo de voz. O Gemini leva vantagem para quem já vive no ecossistema do Google e valoriza o armazenamento incluído.

Os planos mais caros, acima de R$ 500, são voltados a profissionais que usam IA durante toda a jornada de trabalho, como programadores e criadores de conteúdo. Para a maioria dos usuários, eles oferecem mais capacidade do que o necessário. Antes de assinar qualquer um, vale testar a versão gratuita e observar em que momento os limites realmente atrapalham.