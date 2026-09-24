ChatGPT, Gemini ou Claude: quanto custa cada IA no Brasil e qual vale a pena

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 09h01.
ChatGPT, Gemini e Claude oferecem versões gratuitas, mas cobram por recursos avançados, maiores limites de uso e ferramentas como agentes e pesquisa aprofundada. No Brasil, os preços variam de R$ 24,99 no Google AI Plus a mais de R$ 1 mil nos planos premium do ChatGPT e Claude. A escolha depende do perfil de uso e do ecossistema de cada usuário.
Os três assistentes de inteligência artificial (IA) mais usados do mundo têm versões gratuitas, mas todos cobram para liberar os modelos mais avançados, limites de uso maiores e recursos como pesquisa aprofundada e agentes que executam tarefas. Os preços, porém, variam bastante, e a moeda também: alguns planos são cobrados em reais, outros em dólares, o que faz o valor final oscilar com o câmbio e impostos.
A disputa por assinantes acontece num momento em que a IA ficou mais barata para experimentar, e as empresas passaram a criar planos de entrada pensados para mercados como o Brasil. Veja quanto custa cada um.
O Google cobra todos os seus planos em reais, por meio do Google One, e inclui armazenamento em nuvem no pacote.
Os planos podem ser compartilhados com até cinco pessoas da família, o que reduz o custo por pessoa. Clientes de bancos como o Itaú também têm acesso a períodos gratuitos em parcerias com o Google.
A Anthropic cobra em dólar, e os valores em reais variam com o câmbio.
A resposta depende menos da marca e mais do tipo de uso. Para quem usa IA de vez em quando, para tirar dúvidas, resumir textos ou escrever mensagens, as versões gratuitas costumam bastar. Os planos pagos passam a fazer sentido quando o usuário esbarra com frequência nos limites ou precisa de recursos específicos.
Entre os planos de entrada, o Google AI Plus, de R$ 24,99, é o mais barato e faz mais sentido para quem já usa Gmail, Docs e Google Drive. O ChatGPT Go, de R$ 39,99, é a opção intermediária para quem prefere o ChatGPT e não quer pagar em dólar.
Na faixa de cerca de R$ 100, os três concorrentes se equivalem no preço, e a escolha passa pelo perfil de uso. Segundo comparação da EXAME, o Claude tende a funcionar melhor para quem lida com documentos longos e programação, enquanto o ChatGPT reúne mais recursos variados, como geração de imagens e modo de voz. O Gemini leva vantagem para quem já vive no ecossistema do Google e valoriza o armazenamento incluído.
Os planos mais caros, acima de R$ 500, são voltados a profissionais que usam IA durante toda a jornada de trabalho, como programadores e criadores de conteúdo. Para a maioria dos usuários, eles oferecem mais capacidade do que o necessário. Antes de assinar qualquer um, vale testar a versão gratuita e observar em que momento os limites realmente atrapalham.
O ChatGPT tem versão gratuita e planos pagos. O ChatGPT Go custa R$ 39,99 por mês; o ChatGPT Plus custa US$ 20 por mês, cerca de R$ 103 mais IOF quando pago com cartão internacional; e o plano Pro começa em US$ 100 por mês, podendo chegar a US$ 200 para usuários que precisam de limites maiores.
O Gemini oferece uma versão gratuita e planos pagos pelo Google One. O AI Plus custa R$ 24,99 por mês, o AI Pro custa R$ 96,99 por mês e o AI Ultra custa R$ 779,90 ou R$ 999,90 por mês, dependendo do limite de uso e do armazenamento incluído.
O Claude tem versão gratuita e planos pagos cobrados em dólar. O Claude Pro custa US$ 20 por mês, cerca de R$ 103 mais IOF, enquanto o Claude Max custa US$ 100 ou US$ 200 por mês, aproximadamente R$ 513 e R$ 1.026, respectivamente, conforme o câmbio considerado.
Entre os planos pagos de entrada, o Google AI Plus é o mais barato, custando R$ 24,99 por mês. O ChatGPT Go custa R$ 39,99, enquanto ChatGPT Plus e Claude Pro ficam próximos de R$ 100 mensais quando convertidos do dólar.
A escolha depende do uso. O ChatGPT oferece uma variedade maior de recursos, como geração de imagens e modo de voz. O Claude tende a ser usado por quem trabalha com documentos longos e programação. O Gemini é mais indicado para quem já utiliza serviços do Google, como Gmail, Docs e Drive.
Depende da frequência de uso. Para tarefas simples, como tirar dúvidas, resumir textos e escrever mensagens, as versões gratuitas costumam atender. Planos pagos fazem mais sentido para quem atinge os limites gratuitos com frequência ou precisa de recursos específicos para trabalho.
ChatGPT Plus e Claude Pro são cobrados em dólar, então o valor final depende da cotação da moeda e do IOF cobrado em compras internacionais. O Gemini cobra os planos diretamente em reais pelo Google One.
Planos acima de R$ 500 por mês são voltados principalmente a usuários profissionais que utilizam IA intensivamente, como programadores, equipes técnicas e criadores de conteúdo. Para a maioria dos usuários, os planos intermediários costumam oferecer capacidade suficiente.