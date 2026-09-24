'GTA 6' deve impactar 'Rainbow Six Siege', e Ubisoft prepara recompensa para quem ficar no jogo

O lançamento de "GTA 6" promete movimentar o mercado de games e já entrou no planejamento de outros grandes títulos. A Ubisoft espera uma queda temporária na quantidade de jogadores de "Rainbow Six Siege" com a chegada do novo jogo da Rockstar.

Para minimizar o problema, a estratégia da equipe responsável pelo shooter tático é manter o foco na comunidade que continuar ativa durante o período. Segundo Joshua Mills, diretor criativo de "Rainbow Six Siege", esses jogadores serão tratados como "reis e rainhas".

Ubisoft já espera impacto de 'GTA 6'

Em entrevista ao The Game Business, publicada nesta terça-feira, 22, Mills foi questionado sobre os planos da Ubisoft para o lançamento de "GTA 6", previsto para novembro. A avaliação do executivo considera que o novo título da Rockstar terá impacto sobre jogos de diferentes gêneros.

"Temos um lançamento gigantesco chegando com GTA. Não importa em qual gênero você está, você vai sentir o impacto quando ele chegar", afirmou Mills.

O diretor também reconheceu que parte dos próprios desenvolvedores de "Rainbow Six Siege" deve dedicar tempo ao novo jogo. Para ele, muitos jogadores vão experimentar "GTA 6" durante o lançamento e depois retornar aos títulos que já fazem parte de sua rotina.

A expectativa da Ubisoft é que a redução nos números de jogadores seja passageira. Mills destacou que uma queda nas métricas pode gerar preocupação dentro da equipe, por isso o estúdio pretende trabalhar com expectativas alinhadas ao comportamento esperado do público.

Jogadores que permanecerem terão atenção especial

A Ubisoft também definiu uma estratégia para o período de lançamento de "GTA 6". A prioridade será recompensar quem continuar dedicando seu tempo a "Rainbow Six Siege".

"Nossa regra de ouro é servir os jogadores que ficam como reis e rainhas", declarou Mills. O executivo acrescentou que a equipe pretende reforçar as ações destinadas a quem permanecer no jogo durante a chegada do concorrente.

A ideia inclui manter o calendário de atualizações ativo. A Temporada 4 de "Rainbow Six Siege" está planejada justamente para chegar próximo à janela de lançamento de "GTA 6".

Mills também revelou que existem novidades ainda não anunciadas, reservadas para o período. Segundo ele, a equipe guardou algumas surpresas para gerar impacto entre os jogadores.

'Rainbow Six Siege' aposta na comunidade

Lançado originalmente em 2015, "Rainbow Six Siege" chegou a uma nova fase com "Rainbow Six Siege X", mantendo o modelo de atualizações constantes e foco em sua comunidade multiplayer.

A chegada de "GTA 6" representa um teste para esse modelo. Para Mills, o objetivo é atravessar esse período mantendo a comunidade engajada e preparada para continuar em "Rainbow Six Siege" após a primeira onda de interesse por "GTA 6".

"Nós não tiramos férias só porque um concorrente está dominando o mercado. Pelo contrário, redobramos os esforços e recompensamos quem dedica seu tempo valioso conosco", finalizou o diretor.