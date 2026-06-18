Tom Holland, que faz 'Homem-Aranha', diz que emoções humanas mantêm artistas 'salvos' da IA

O debate sobre o impacto da inteligência artificial na indústria do entretenimento ganhou mais um participante de peso. Durante participação no programa espanhol El Hormiguero, Tom Holland, ao lado de Zendaya, afirmou que não acredita que a tecnologia represente uma ameaça real para artistas e profissionais criativos.

Segundo o astro de "Homem-Aranha", a criatividade está diretamente ligada à experiência humana e às emoções, características que, em sua visão, não podem ser reproduzidas por algoritmos.

“A criatividade está segura”

Durante a entrevista, Holland argumentou que a inteligência artificial pode processar grandes quantidades de informações, mas não consegue compreender sentimentos humanos de forma genuína. “A criatividade está a salvo da IA ​​porque tem a ver com a experiência humana”, comenta o ator.

O ator destacou que a arte não se resume a copiar referências ou reunir dados. Para ele, o verdadeiro valor artístico está na capacidade de expressão individual, algo que nasce das experiências e emoções de cada pessoa. Por isso, afirmou sentir-se protegido diante do avanço da tecnologia.

“A IA consegue analisar dados, mas não consegue entender as emoções das pessoas. Ela não entende a diferença entre estar feliz e estar triste”, refletiu Holland. “A maneira como os artistas pintam não se trata de copiar algo, mas sim de se expressar. Por isso, eu me sinto protegido.”

Uso de IA segue dividindo Hollywood

As declarações de Holland chegam em um momento em que o uso de inteligência artificial continua gerando discussões em Hollywood. Enquanto alguns profissionais enxergam a tecnologia como uma ferramenta capaz de otimizar processos de produção, outros demonstram preocupação com seus impactos sobre empregos e a criação artística.

Na última segunda-feira, 15, o cineasta Guillermo del Toro alertou para possíveis consequências negativas do uso excessivo da IA na indústria audiovisual. "Estamos à beira do analfabetismo visual. Estamos à beira do analfabetismo cinematográfico", disparou o diretor em um jantar promovido pelo BFI America em Hollywood.

Por outro lado, no início da mês, a Variety noticiou que o cineasta Martin Scorsese firmou uma parceria com a empresa especializada em inteligência artificial Black Forest Labs e pretende utilizar a tecnologia para desenvolver storyboards de seus filmes.

Próximos projetos de Tom Holland

Atualmente, Tom Holland se prepara para um dos períodos mais movimentados de sua carreira. O ator estará em cartaz em dois dos lançamentos mais aguardados de 2026: "A Odisseia", novo épico de Christopher Nolan, que estreia em 17 de julho, e "Homem-Aranha: Um Novo Dia", que chega aos cinemas em 31 de julho.