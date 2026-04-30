Novo filme do Homem-Aranha: veja como vai ser o começo da trama

O diretor Destin Daniel Cretton divulgou com exclusividade à Entertainment Weekly as três primeiras páginas do roteiro de Homem-Aranha: Um Novo Dia, acompanhadas por anotações suas, de Tom Holland, Zendaya e dos chefes de departamento do filme. O material revela a cena de abertura do longa e detalha a situação de Peter Parker após os acontecimentos de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa.

De acordo com o roteiro, a história tem início nove meses depois do filme anterior. Peter (Tom Holland) vive completamente sozinho, já que todos esqueceram sua identidade. Ele mora em um novo apartamento e enfrenta dificuldades físicas e emocionais decorrentes de uma vida marcada pelo isolamento.

O roteiro

Uma anotação de Cretton indica que o novo filme passará a incluir imagens das “memórias que Peter não compartilha mais com Ned (Jacob Batalon), MJ (Zendaya) e Tia May (Marisa Tomei)”, evidenciando o impacto da perda dessas relações na vida do herói.

A cena inicial mostra Peter lendo a carta que escreveu para MJ, na qual explica o feitiço do Doutor Estranho que apagou sua existência da memória das pessoas. O roteiro sugere que esse estilo de vida começa a afetá-lo de forma mais profunda, indicando uma possível transformação no personagem.

Sem o acesso à tecnologia de Tony Stark, Peter passa a depender exclusivamente de suas próprias criações. As páginas revelam que ele desenvolveu novos equipamentos, incluindo uma espécie de impressora avançada e uma assistente de inteligência artificial chamada EV, que funciona como sua única companhia no momento.

O roteiro também mostra que Peter acompanha à distância a rotina de MJ e Ned. Ele guarda objetos ligados ao passado e recebe notificações sobre os dois, demonstrando que, apesar do afastamento, continua emocionalmente conectado aos antigos amigos.

A sequência termina com uma mudança de tom: sentado de cabeça para baixo em uma viga de aço sobre a cidade de Nova York, o Homem-Aranha escuta um chamado da polícia pelo rádio e se prepara para entrar em ação em sua próxima missão.