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Wagner Moura confirma participação em novo filme de 'Onze Homens e Um Segredo'

A produção, que reúne nomes como Bradley Cooper e Margot Robbie, deve começar a ser filmada em breve, na França

Wagner Moura: ator estrela a nova campanha institucional da Elo, que aposta na brasilidade como eixo central de posicionamento (Divulgação)

Wagner Moura: ator estrela a nova campanha institucional da Elo, que aposta na brasilidade como eixo central de posicionamento (Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 30 de julho de 2026 às 18h46.

Wagner Moura vai integrar o elenco do próximo filme da franquia 'Onze Homens e Um Segredo'. O ator brasileiro confirmou a informação em entrevista à revista americana GQ, encerrando meses de especulação sobre sua participação no projeto.

A produção, que reúne nomes como Bradley Cooper e Margot Robbie, deve começar a ser filmada em breve, na França. O foco do longa será contar a história dos pais do personagem interpretado por George Clooney no filme original de 2001. A estreia está prevista para 2027.

Indicado ao Oscar este ano por 'O Agente Secreto', Wagner disse ter tido uma boa conexão com Cooper, que também dirige o projeto. Segundo ele, o entusiasmo e a visão do diretor são sinais de que o resultado deve ser forte, com uma fotografia bem cuidada.

O ator, no entanto, ainda tem compromissos antes de embarcar para as gravações. Ele está em cartaz na Europa com uma peça de teatro, cuja turnê termina em 11 de agosto. Segundo o brasileiro, a produção do filme já começou a rodar, mas aguarda sua chegada.

O ator também comentou especulações sobre uma possível participação em franquias como "X-Men" e "007", mas disse não ter nenhuma informação concreta sobre esses projetos até o momento. Ainda assim, afirmou gostar da ideia.

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