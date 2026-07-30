Wagner Moura confirma participação em novo filme de 'Onze Homens e Um Segredo'

Wagner Moura vai integrar o elenco do próximo filme da franquia 'Onze Homens e Um Segredo'. O ator brasileiro confirmou a informação em entrevista à revista americana GQ, encerrando meses de especulação sobre sua participação no projeto.

A produção, que reúne nomes como Bradley Cooper e Margot Robbie, deve começar a ser filmada em breve, na França. O foco do longa será contar a história dos pais do personagem interpretado por George Clooney no filme original de 2001. A estreia está prevista para 2027.

Indicado ao Oscar este ano por 'O Agente Secreto', Wagner disse ter tido uma boa conexão com Cooper, que também dirige o projeto. Segundo ele, o entusiasmo e a visão do diretor são sinais de que o resultado deve ser forte, com uma fotografia bem cuidada.

O ator, no entanto, ainda tem compromissos antes de embarcar para as gravações. Ele está em cartaz na Europa com uma peça de teatro, cuja turnê termina em 11 de agosto. Segundo o brasileiro, a produção do filme já começou a rodar, mas aguarda sua chegada.

O ator também comentou especulações sobre uma possível participação em franquias como "X-Men" e "007", mas disse não ter nenhuma informação concreta sobre esses projetos até o momento. Ainda assim, afirmou gostar da ideia.