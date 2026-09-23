Matthew McConaughey e Woody Harrelson são irmãos? Rumor vira série de comédia da Apple TV

O que começou como uma conversa familiar entre Matthew McConaughey e Woody Harrelson virou uma série de comédia. A produção parte de um rumor real sobre um possível parentesco entre os dois atores e transforma a dúvida sobre a relação entre eles em trama para a Apple TV.

"Brothers" estreia nesta quarta-feira, 23, na Apple TV. A primeira temporada terá oito episódios.

Os dois primeiros capítulos foram lançados juntos no catálogo. A partir daí, a plataforma disponibilizará um novo episódio por semana, sempre às quartas-feiras, até 4 de novembro.

A origem do rumor

A história veio a público em 2023, quando McConaughey contou que sua mãe, Mary Kathleen “Kay” McCabe, conhecia o pai de Woody Harrelson antes do nascimento dos dois atores.

Segundo McConaughey, a revelação aconteceu durante uma viagem da família à Grécia. Os dois atores estavam reunidos com seus familiares quando sua mãe comentou que conhecia o pai de Harrelson.

A frase despertou a curiosidade dos filhos e dos próprios atores. Pela cronologia dos relacionamentos da mãe de McConaughey, a possibilidade de ela ter tido algum envolvimento com Charles Harrelson, pai de Woody, poderia ser considerada. A história acabou alimentando a especulação sobre um possível parentesco.

O boato foi transformado em série

A ideia acabou chegando à televisão em "Brothers", nova comédia da Apple TV estrelada pelos próprios McConaughey e Harrelson. Na produção, os dois interpretam versões ficcionalizadas de si mesmos. A amizade de longa data entre os atores é colocada no centro da trama quando surge um segredo familiar que levanta a possibilidade de eles serem irmãos.

A história começa depois que o casamento da filha de Woody fracassa. Ele leva a família para o rancho de Matthew, no Texas, onde pretendia passar um período para se recuperar da situação.

O plano muda quando Ma Mac, personagem interpretada por Holland Taylor, deixa escapar o segredo sobre o possível parentesco entre os dois. A partir daí, Woody passa a investigar o passado da família em busca de respostas.

Enquanto isso, Matthew enfrenta uma crise de identidade relacionada à possibilidade de disputar o governo do Texas. A série mistura a vida pública dos atores com elementos inventados para construir uma comédia sobre amizade, família e fama.

McConaughey e Harrelson voltam a trabalhar juntos

"Brothers" marca um novo encontro dos atores depois de trabalhos como "EDtv", de 1999, e "True Detective", série da HBO lançada em 2014.

Em "EDtv", os dois chegaram a interpretar irmãos. Anos depois, em "True Detective", viveram os detetives Rust Cohle e Marty Hart na primeira temporada da produção.

Confira o trailer de 'Brothers'