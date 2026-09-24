Marketing

Netflix e Mercado Ads fazem parceria para conectar anúncios e compras

Acordo permite que anunciantes usem dados de compradores do Mercado Livre para segmentar campanhas no plano com anúncios da plataforma de streaming

Netflix Ads e Mercado Ads: parceria conecta dados de consumo do e-commerce à publicidade em streaming (Imagem gerada por IA/EXAME)

Netflix Ads e Mercado Ads: parceria conecta dados de consumo do e-commerce à publicidade em streaming (Imagem gerada por IA/EXAME)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 09h31.

Priorizar nos meus resultados Google
RESUMO ＋

O Mercado Ads, braço publicitário da plataforma de comércio eletrônico Mercado Livre, anunciou uma parceria com a Netflix Ads, negócio de publicidade da plataforma de streaming. O acordo permitirá que anunciantes no Brasil e no México usem dados do ecossistema do Mercado Livre para segmentar campanhas na Netflix e mensurar resultados até a conversão no e-commerce.

O Mercado Ads, braço de publicidade do Mercado Livre, anunciou uma parceria com a Netflix Ads para conectar dados de consumo do e-commerce à publicidade em streaming. O acordo, anunciado na quarta-feira, 23, durante evento da empresa para clientes, permitirá que anunciantes do Brasil e do México utilizem informações do ecossistema do Mercado Livre para segmentar campanhas no plano com anúncios da Netflix, podendo mensurar os resultados até a conversão no e-commerce.

A integração amplia a rede de publicidade em vídeo do Mercado Ads, que já reúne inventários de plataformas como Disney+, Roku e HBO Max, além do Mercado Play. O movimento também se insere na expansão das soluções publicitárias da Netflix, que vem ampliando as opções de compra programática, segmentação de audiência e mensuração de campanhas desde o lançamento de seu plano com anúncios.

Durante a coletiva de anúncio, Marcio Souza, que assumiu recentemente como diretor sênior de Mercado Ads no Brasil, destacou a novidade como mais um passo de uma trajetória que foca em parcerias grandiosas para a empresa.

“São mais de 35 milhões de espectadores ativos mensais no plano com anúncios no Brasil e mais de 29 milhões no México. Esses números são extremamente expressivos e, agora, podem fazer parte da estratégia dos nossos parceiros”, disse Souza.

Como funciona

Pelo acordo, os anunciantes poderão combinar dados proprietários do Mercado Livre, como informações sobre o comportamento de seus compradores, com a audiência da Netflix para direcionar campanhas a segmentos específicos. A proposta é aproximar a exposição de uma marca em um ambiente de entretenimento da possibilidade de identificar uma compra posterior.

A parceria integra duas frentes que vêm ganhando espaço no mercado publicitário: a mídia de varejo (retail media), que utiliza dados e canais de varejistas para oferecer publicidade segmentada, e a TV conectada (CTV), que permite a veiculação de anúncios em serviços de vídeo pela internet.

“Não dividimos mais a publicidade em caixas isoladas de branding ou performance. O consumidor atual não navega de forma linear. Ele transita entre entretenimento, descoberta de produtos e compra em questão de segundos”, avaliou Souza.

Parceria já era esperada

A entrada da Netflix dá continuidade à estratégia do Mercado Ads de expandir sua atuação para além dos espaços publicitários do próprio marketplace. Em 2025, a empresa anunciou a incorporação de HBO Max e Roku à sua rede de publicidade em vídeo, que já contava com Disney+ e Mercado Play.

A movimentação, portanto, já era esperada, uma vez que a Netflix possui cerca de 325 milhões de assinantes globalmente.

Em junho, o Mercado Ads destacou a expansão de sua rede de Streaming Video Ads, que reunia esses parceiros e alcançava mais de 126 milhões de compradores únicos no ecossistema do Mercado Livre, segundo dados divulgados pela própria empresa.

Netflix Ads quer crescer

Para a Netflix, o acordo faz parte de uma estratégia de expansão de seu negócio publicitário, que vem incorporando novos parceiros de tecnologia e dados para ampliar as possibilidades de compra de mídia e mensuração.

Em setembro de 2025, a empresa anunciou uma parceria com a Amazon Ads para permitir que anunciantes utilizassem a Amazon DSP para comprar espaços publicitários no plano com anúncios da Netflix. A integração incluiu o Brasil e o México, além de outros mercados, e abriu caminho para o uso de recursos de compra programática no inventário da plataforma.

Em março deste ano, a Netflix anunciou novas capacidades de segmentação por meio de parceiros como Amazon DSP e Yahoo DSP, além de ferramentas próprias para mensurar conversões. A empresa também informou que pretendia ampliar o uso de dados de comportamento e intenção de compra para direcionar campanhas no plano com anúncios.

Segundo a empresa, o plano com publicidade já alcança mais de 250 milhões de espectadores ativos. Até 2030, a meta é gerar cerca de US$ 3 bilhões em receita de publicidade.

 

'Perguntas frequentes'

Como funciona a parceria entre Mercado Ads e Netflix Ads? ＋

A parceria permite combinar dados proprietários do Mercado Livre, como informações sobre o comportamento dos compradores, com a audiência da Netflix. Os anunciantes poderão segmentar campanhas e mensurar resultados até uma compra posterior no e-commerce.

Em quais países a parceria entre Mercado Ads e Netflix Ads estará disponível? ＋

O acordo atenderá anunciantes do Brasil e do México. As campanhas serão veiculadas no plano com anúncios da Netflix nos dois países.

Quantas pessoas usam o plano com anúncios da Netflix no Brasil e no México? ＋

Segundo Marcio Souza, diretor sênior de Mercado Ads no Brasil, o plano com anúncios da Netflix reúne mais de 35 milhões de espectadores ativos mensais no Brasil e mais de 29 milhões no México.

Quais plataformas fazem parte da rede de publicidade em vídeo do Mercado Ads? ＋

A rede de publicidade em vídeo do Mercado Ads reúne Netflix, Disney+, Roku, HBO Max e Mercado Play. A estratégia amplia a atuação do braço publicitário do Mercado Livre para além dos espaços do próprio marketplace.

Qual é o alcance global do plano com publicidade da Netflix? ＋

Segundo a Netflix, o plano com publicidade alcança mais de 250 milhões de espectadores ativos. A empresa pretende gerar cerca de US$ 3 bilhões em receita publicitária até 2030.

Acompanhe tudo sobre:Mercado LivreNetflixConsumoComprasAnúncios publicitáriosPublicidade

Mais de Marketing

Nubank Parque fecha parceria com Ambev para operação de bebidas e ativações de marcas

Open House CMOs by EXAME reúne C-Levels de marketing para discutir a agenda 2030

L'Oréal aposta em creators de nicho e social listening para entender novas formas de consumo

O Boticário convida perfumistas globais para transformar emoções em perfumes

Mais na Exame

Inteligência Artificial

ChatGPT, Gemini ou Claude: quanto custa cada IA no Brasil e qual vale a pena

Brasil

RS entra em alerta para inundação e possível colapso de barragem; veja áreas afetadas

Mercados

'Dias mais difíceis da história da Azul', diz CEO sobre apagão em Viracopos e E2

Negócios

O americano ex-Uber que se impressionou com o Pix no Brasil e criou uma fintech de R$ 1 bilhão