Netflix e Mercado Ads fazem parceria para conectar anúncios e compras

RESUMO ＋ O Mercado Ads, braço publicitário da plataforma de comércio eletrônico Mercado Livre, anunciou uma parceria com a Netflix Ads, negócio de publicidade da plataforma de streaming. O acordo permitirá que anunciantes no Brasil e no México usem dados do ecossistema do Mercado Livre para segmentar campanhas na Netflix e mensurar resultados até a conversão no e-commerce.

O Mercado Ads, braço de publicidade do Mercado Livre, anunciou uma parceria com a Netflix Ads para conectar dados de consumo do e-commerce à publicidade em streaming. O acordo, anunciado na quarta-feira, 23, durante evento da empresa para clientes, permitirá que anunciantes do Brasil e do México utilizem informações do ecossistema do Mercado Livre para segmentar campanhas no plano com anúncios da Netflix, podendo mensurar os resultados até a conversão no e-commerce.

A integração amplia a rede de publicidade em vídeo do Mercado Ads, que já reúne inventários de plataformas como Disney+, Roku e HBO Max, além do Mercado Play. O movimento também se insere na expansão das soluções publicitárias da Netflix, que vem ampliando as opções de compra programática, segmentação de audiência e mensuração de campanhas desde o lançamento de seu plano com anúncios.

Durante a coletiva de anúncio, Marcio Souza, que assumiu recentemente como diretor sênior de Mercado Ads no Brasil, destacou a novidade como mais um passo de uma trajetória que foca em parcerias grandiosas para a empresa.

“São mais de 35 milhões de espectadores ativos mensais no plano com anúncios no Brasil e mais de 29 milhões no México. Esses números são extremamente expressivos e, agora, podem fazer parte da estratégia dos nossos parceiros”, disse Souza.

Como funciona

Pelo acordo, os anunciantes poderão combinar dados proprietários do Mercado Livre, como informações sobre o comportamento de seus compradores, com a audiência da Netflix para direcionar campanhas a segmentos específicos. A proposta é aproximar a exposição de uma marca em um ambiente de entretenimento da possibilidade de identificar uma compra posterior.

A parceria integra duas frentes que vêm ganhando espaço no mercado publicitário: a mídia de varejo (retail media), que utiliza dados e canais de varejistas para oferecer publicidade segmentada, e a TV conectada (CTV), que permite a veiculação de anúncios em serviços de vídeo pela internet.

“Não dividimos mais a publicidade em caixas isoladas de branding ou performance. O consumidor atual não navega de forma linear. Ele transita entre entretenimento, descoberta de produtos e compra em questão de segundos”, avaliou Souza.

Parceria já era esperada

A entrada da Netflix dá continuidade à estratégia do Mercado Ads de expandir sua atuação para além dos espaços publicitários do próprio marketplace. Em 2025, a empresa anunciou a incorporação de HBO Max e Roku à sua rede de publicidade em vídeo, que já contava com Disney+ e Mercado Play.

A movimentação, portanto, já era esperada, uma vez que a Netflix possui cerca de 325 milhões de assinantes globalmente.

Em junho, o Mercado Ads destacou a expansão de sua rede de Streaming Video Ads, que reunia esses parceiros e alcançava mais de 126 milhões de compradores únicos no ecossistema do Mercado Livre, segundo dados divulgados pela própria empresa.

Netflix Ads quer crescer

Para a Netflix, o acordo faz parte de uma estratégia de expansão de seu negócio publicitário, que vem incorporando novos parceiros de tecnologia e dados para ampliar as possibilidades de compra de mídia e mensuração.

Em setembro de 2025, a empresa anunciou uma parceria com a Amazon Ads para permitir que anunciantes utilizassem a Amazon DSP para comprar espaços publicitários no plano com anúncios da Netflix. A integração incluiu o Brasil e o México, além de outros mercados, e abriu caminho para o uso de recursos de compra programática no inventário da plataforma.

Em março deste ano, a Netflix anunciou novas capacidades de segmentação por meio de parceiros como Amazon DSP e Yahoo DSP, além de ferramentas próprias para mensurar conversões. A empresa também informou que pretendia ampliar o uso de dados de comportamento e intenção de compra para direcionar campanhas no plano com anúncios.

Segundo a empresa, o plano com publicidade já alcança mais de 250 milhões de espectadores ativos. Até 2030, a meta é gerar cerca de US$ 3 bilhões em receita de publicidade.