'MasterChef Profissionais' volta em outubro; veja participantes e onde assistir

A cozinha do "MasterChef Profissionais" está prestes a ser reaberta. A sexta temporada do reality culinário estreia no próximo mês com um elenco que mistura competidores conhecidos pelo público e novos nomes em busca do título.

Quando estreia o 'MasterChef Profissionais' 2026?

A nova temporada de "MasterChef Profissionais" estreia na terça-feira, 6 de outubro, às 22h30, na Band. O programa também será exibido simultaneamente pelo Bandplay.

Para quem prefere streaming, os episódios estarão disponíveis na HBO Max e no Discovery Home & Health, com exibição às sextas-feiras, às 20h30.

A edição chega três anos depois da quinta temporada, exibida em 2023. Na última disputa entre profissionais, Bárbara Frazão conquistou o título.

Quem são os jurados?

O trio formado por Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça retorna para comandar a competição.

Os três seguem responsáveis pela avaliação dos pratos e pelo acompanhamento dos competidores durante as provas.

Quem são os participantes?

A sexta temporada terá 18 competidores. O elenco foi dividido entre nove ex-participantes da franquia e nove chefs que ainda não eram conhecidos pelo público do programa.

Entre os nomes confirmados estão:

Marcelo Verde , vice-campeão da primeira temporada de "MasterChef Profissionais", em 2016;

, vice-campeão da primeira temporada de "MasterChef Profissionais", em 2016; Irina Cordeiro , terceira colocada na edição de 2017;

, terceira colocada na edição de 2017; Lubyanka Baltar , quinta colocada em "MasterChef Profissionais" 2017;

, quinta colocada em "MasterChef Profissionais" 2017; Willian Peters , vice-campeão da temporada de 2018;

, vice-campeão da temporada de 2018; Léo Salles , vencedor de "MasterChef Confeitaria" em 2025;

, vencedor de "MasterChef Confeitaria" em 2025; Helena Furtado , participante de "MasterChef Brasil" em 2021;

, participante de "MasterChef Brasil" em 2021; Léo Santos , participante de "MasterChef Brasil" em 2017;

, participante de "MasterChef Brasil" em 2017; Hugo Merchan , vice-campeão de "MasterChef Brasil" em 2018;

, vice-campeão de "MasterChef Brasil" em 2018; Fernanda Oliveira, vice-campeã de "MasterChef Brasil" em 2022.

Os outros nove competidores, que ainda não foram revelados, são chefs que chegam ao programa sem participação anterior na franquia.