'MasterChef Profissionais' volta em outubro; veja participantes e onde assistir

'MasterChef Profissionais': sexta temporada reúne nomes conhecidos do público e cozinheiros que chegam pela primeira vez ao reality (Divulgação / Band TV)
Freelancer
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 06h05.
A cozinha do "MasterChef Profissionais" está prestes a ser reaberta. A sexta temporada do reality culinário estreia no próximo mês com um elenco que mistura competidores conhecidos pelo público e novos nomes em busca do título.
A nova temporada de "MasterChef Profissionais" estreia na terça-feira, 6 de outubro, às 22h30, na Band. O programa também será exibido simultaneamente pelo Bandplay.
Para quem prefere streaming, os episódios estarão disponíveis na HBO Max e no Discovery Home & Health, com exibição às sextas-feiras, às 20h30.
A edição chega três anos depois da quinta temporada, exibida em 2023. Na última disputa entre profissionais, Bárbara Frazão conquistou o título.
O trio formado por Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça retorna para comandar a competição.
Os três seguem responsáveis pela avaliação dos pratos e pelo acompanhamento dos competidores durante as provas.
A sexta temporada terá 18 competidores. O elenco foi dividido entre nove ex-participantes da franquia e nove chefs que ainda não eram conhecidos pelo público do programa.
Entre os nomes confirmados estão:
Os outros nove competidores, que ainda não foram revelados, são chefs que chegam ao programa sem participação anterior na franquia.