Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'MasterChef Profissionais' volta em outubro; veja participantes e onde assistir

Nova edição terá 18 competidores e marca o retorno de chefs que já passaram por diferentes versões do programa

'MasterChef Profissionais': sexta temporada reúne nomes conhecidos do público e cozinheiros que chegam pela primeira vez ao reality (Divulgação / Band TV)

'MasterChef Profissionais': sexta temporada reúne nomes conhecidos do público e cozinheiros que chegam pela primeira vez ao reality (Divulgação / Band TV)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 06h05.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreMasterChef
Saiba mais

A cozinha do "MasterChef Profissionais" está prestes a ser reaberta. A sexta temporada do reality culinário estreia no próximo mês com um elenco que mistura competidores conhecidos pelo público e novos nomes em busca do título.

Quando estreia o 'MasterChef Profissionais' 2026?

A nova temporada de "MasterChef Profissionais" estreia na terça-feira, 6 de outubro, às 22h30, na Band. O programa também será exibido simultaneamente pelo Bandplay.

Para quem prefere streaming, os episódios estarão disponíveis na HBO Max e no Discovery Home & Health, com exibição às sextas-feiras, às 20h30.

A edição chega três anos depois da quinta temporada, exibida em 2023. Na última disputa entre profissionais, Bárbara Frazão conquistou o título.

Quem são os jurados?

O trio formado por Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça retorna para comandar a competição.

Os três seguem responsáveis pela avaliação dos pratos e pelo acompanhamento dos competidores durante as provas.

Quem são os participantes?

A sexta temporada terá 18 competidores. O elenco foi dividido entre nove ex-participantes da franquia e nove chefs que ainda não eram conhecidos pelo público do programa.

Entre os nomes confirmados estão:

  • Marcelo Verde, vice-campeão da primeira temporada de "MasterChef Profissionais", em 2016;
  • Irina Cordeiro, terceira colocada na edição de 2017;
  • Lubyanka Baltar, quinta colocada em "MasterChef Profissionais" 2017;
  • Willian Peters, vice-campeão da temporada de 2018;
  • Léo Salles, vencedor de "MasterChef Confeitaria" em 2025;
  • Helena Furtado, participante de "MasterChef Brasil" em 2021;
  • Léo Santos, participante de "MasterChef Brasil" em 2017;
  • Hugo Merchan, vice-campeão de "MasterChef Brasil" em 2018;
  • Fernanda Oliveira, vice-campeã de "MasterChef Brasil" em 2022.

Os outros nove competidores, que ainda não foram revelados, são chefs que chegam ao programa sem participação anterior na franquia.

Acompanhe tudo sobre:Reality showsMasterChefRede Bandeirantes

Mais de Pop

Quem foi Ted Kaczynski, o 'Unabomber' que inspirou novo filme da Netflix?

'GTA 6' deve impactar 'Rainbow Six Siege', e Ubisoft prepara recompensa para quem ficar no jogo

Matthew McConaughey e Woody Harrelson são irmãos? Rumor vira série de comédia da Apple TV

Netflix confirma 2ª temporada de 'A Garota do Remo'; veja o que já se sabe

Mais na Exame

Tecnologia

O que a reunião de Trump e Xi com chefes das big techs pode mudar na tecnologia global

Mundo

Cuba perde uma geração: país pode ter perdido até 25% da população em cinco anos

EXAME Agro

O mercado está otimista com a nova safra de algodão — e a guerra tem a ver com isso

Mercados

Ibovespa agora tem quatro empresas controladas por estatais: entenda