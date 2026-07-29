'Homem-Aranha: Um Novo Dia' estreia hoje; veja onde assistir em São Paulo

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" estreia nesta quarta-feira, 29, nos cinemas brasileiros e já está disponível em diversas salas de São Paulo. O novo capítulo do herói da Marvel chega após cinco anos desde o lançamento de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" (2021), dando início a uma nova fase para Peter Parker.

Onde assistir em São Paulo

O longa está em cartaz em unidades da Cinemark, Kinoplex, Cinépolis e UCI Cinemas, quatro das principais redes de cinema da capital. As programações incluem sessões distribuídas ao longo do dia, com opções em formatos tradicionais e salas especiais, de acordo com a disponibilidade de cada complexo.

Os horários das sessões variam conforme cada cinema e podem sofrer alterações ao longo do dia. A recomendação é consultar a programação da unidade desejada antes de sair de casa para escolher o melhor horário e garantir os ingressos.

Novo capítulo do herói

O quarto filme solo de Tom Holland no Universo Cinematográfico Marvel apresenta um Peter Parker vivendo sozinho depois que sua identidade foi apagada da memória de todos, abrindo espaço para um capítulo mais maduro da franquia. O elenco reúne nomes como Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Jon Bernthal e Sadie Sink.

As primeiras reações a "Homem-Aranha: Um Novo Dia" começaram a surgir após a première realizada em Los Angeles. Alguns críticos já classificam o longa da Marvel como o melhor filme da franquia estrelada por Tom Holland.

"É realmente um dos melhores. Forte núcleo emocional, ação eletrizante, profundamente sincero. Simplesmente excelente”, escreveu Eric Francisco, editor associado de entretenimento da Esquire em seu perfil no X (antigo Twitter).

"O novo 'Homem-Aranha' injeta uma energia feroz na mais recente aventura do herói, entregando todos os arrepios que você esperaria de um filme do Homem-Aranha com Tom Holland, enquanto se sente mais profundo, mais reflexivo e mais maduro do que a trilogia anterior", disse Erik Davis, jornalista da Fandango e da Rotten Tomatoes.

Confira o trailer de 'Homem Aranha: Um Novo Dia'