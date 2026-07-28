'Homem-Aranha: Um Novo Dia': os filmes e séries que valem a maratona antes da estreia

A chegada de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" aos cinemas na próxima quarta-feira, 29, abre um novo capítulo na trajetória de Peter Parker no Universo Cinematográfico da Marvel. Depois dos acontecimentos que mudaram sua vida em "Sem Volta para Casa" (2021), o herói inicia uma fase inédita, cercado por novos aliados e desafios.

Para aproveitar cada referência da história, vale reservar um tempo para uma maratona antes da estreia. Confira:

'Homem-Aranha: Sem Volta para Casa

Entre todas as produções da Marvel, "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" (2021) é a mais importante para quem vai assistir ao novo longa. O filme encerra a primeira trilogia de Tom Holland com um desfecho que redefine completamente a vida de Peter Parker.

O feitiço lançado por Doutor Estranho faz com que todos esqueçam sua identidade, deixando o herói completamente sozinho. Esse é justamente o ponto de partida de "Um Novo Dia", que acontece quatro anos depois desses eventos.

Zendaya como 'MJ' e Tom Holland como 'Homem-Aranha' (Sony Pictures Releasing / Marvel Entertainment / Courtesy Everett)

Outros dois filmes completam a experiência

Quem quiser acompanhar a evolução do personagem pode revisitar "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" (2017) e "Homem-Aranha: Longe de Casa" (2019).

Os dois primeiros filmes mostram a construção de Peter dentro do MCU, sua amizade com Ned, o relacionamento com MJ e sua participação entre os Vingadores. Esse percurso ajuda a entender o peso emocional da nova fase apresentada em "Um Novo Dia"

Onde assistir: "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" (HBO Max), "Homem-Aranha: Longe de Casa" (Universal+ e Netflix) e "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" (Aluguel digital).

'O Incrível Hulk' (2008) O filme estrelado por Edward Norton faz parte oficialmente do MCU e é uma das poucas produções da franquia ambientadas, em parte, no Brasil. Antes de Mark Ruffalo assumir o papel de Bruce Banner em "Os Vingadores (2012)", Norton interpretou o cientista em uma história que acompanha sua fuga para o país enquanto busca uma cura para a radiação gama e tenta escapar da perseguição do governo dos Estados Unidos. Onde assistir: Claro TV+ (aluguel digital).

'O Justiceiro: Uma Última Morte'

Jon Bernthal retorna como Frank Castle em "Homem-Aranha: Um Novo Dia", tornando "O Justiceiro: Uma Última Morte" uma das recomendações mais interessantes antes da estreia.

O especial prepara o personagem para sua próxima aparição no MCU e mostra em que momento de sua jornada ele encontrará Peter Parker.

Onde assistir: Disney+.

'X-Men' (2000)

Já "X-Men" entra como uma recomendação extra por causa dos fortes rumores de que Sadie Sink interpreta Jean Grey em "Homem-Aranha: Um Novo Dia". O filme apresenta a primeira formação dos mutantes liderados pelo Professor Xavier (Patrick Stewart), ao lado de Ciclope (James Marsden), Wolverine (Hugh Jackman) e Jean Grey (Famke Janssen), enquanto enfrentam Magneto (Ian McKellen) e a Irmandade dos Mutantes.

A produção ganha ainda mais relevância porque vários personagens da antiga franquia da Fox já estão confirmados em "Vingadores: Doutor Destino", que estreia em 17 de dezembro de 2026.

Primeiras reações são positivas

As primeiras reações a "Homem-Aranha: Um Novo Dia" começaram a surgir após a première realizada em Los Angeles na última segunda-feira, 27. Alguns críticos já classificam o longa da Marvel como o melhor filme da franquia estrelada por Tom Holland.

"É realmente um dos melhores. Forte núcleo emocional, ação eletrizante, profundamente sincero. Simplesmente excelente”, escreveu Eric Francisco, editor associado de entretenimento da Esquire em seu perfil no X (antigo Twitter).

"O novo 'Homem-Aranha' injeta uma energia feroz na mais recente aventura do herói, entregando todos os arrepios que você esperaria de um filme do Homem-Aranha com Tom Holland, enquanto se sente mais profundo, mais reflexivo e mais maduro do que a trilogia anterior", disse Erik Davis, jornalista da Fandango e da Rotten Tomatoes.

Confira o trailer de 'Homem Aranha: Um Novo Dia':