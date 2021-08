'Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa': trailer oficial é finalmente lançado

O trailer oficial do filme "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" foi divulgado nessa madrugada, com Tom Holland no papel de Peter Parker e Jon Watts na direção.

Nas imagens, Peter Parker se vê às voltas com a revelação de sua identidade secreta, feita por seu inimigo Mysterio, e de quebra enfrenta a fúria da opinião pública ao ser acusado de matar o vilão. Tudo isso com direito a cenas fantásticas com Dr. Estranho, que já dá o tom da emoção que vai ser assistir ao filme.

O assunto dominou as redes sociais no fim de semana, depois do vazamento do trailer em uma versão de baixa qualidade de vídeo e imagens sem computação gráfica definitiva. Mais cedo, o protagonista Tom Holland chegou a escrever "Vocês ainda não estão prontos" em sua conta no Instagram.

"Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" é o terceiro filme de Holland no papel do herói e direção de Jon Watts. A sequência marca o fim do contrato do ator com a Sony Pictures e o Marvel Studios, mas ele já disse que gostaria de estendê-lo para continuar com o personagem. Zendaya e Jaboc Batalon também estão de volta aos papeis de MJ e Ned Leeds, enquanto Benedict Cumberbatch participa como o Doutor Estranho.

Até o momento, pouca coisa foi divulgada sobre a nova produção, que tem estreia prevista para dezembro. A realização do filme dentro do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) quase nao aconteceu por causa de um impasse entre a Disney (conglomerado da qual a Marvel faz parte) e a Sony(detentora dos direitos do personagem no cinema) sobre a porcentagem na arrecadação dos filmes.

Outra notícia que entrou para o radar dos fãs de quadrinhos foi a de uma possível volta de Charlie Cox como Demolidor. Se for confirmada, esta seria a primeira vez que um personagem de propriedade da Marvel na Netflix aparece nas telas do cinema. A reprise também marcaria a volta de Cox ao papel desde que a série foi cancelada na plataforma de streaming em 2018. Já na telona, a última vez em que o Demolidor ganhou vida foi em 2003, interpretado por Ben Affleck.