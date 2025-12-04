Estratégia da Netflix faz Stranger Things acabar só em 2026

Stranger Things: última temporada da série foi lançada neste mês (Netflix/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 07h27.
Stranger Things só vai acabar em 2026, segundo a Netflix. A plataforma confirmou que a série terá um encerramento estendido, com a quinta temporada dividida em três partes e um final planejado para ocorrer na virada do ano.
Os quatro primeiros episódios foram lançados em 26 de novembro. Os próximos chegam em 25 e 31 de dezembro. O último episódio, com 2h05 de duração, será disponibilizado no streaming por volta das 22h, no horário de Brasília, encerrando oficialmente a trama por volta das 0h05 de 1º de janeiro.
A Netflix anunciou também que o episódio final será exibido em mais de 500 salas de cinema nos Estados Unidos.
A temporada final será dividida em três volumes, todos lançados em grandes feriados do fim de ano norte-americano. O Volume 1 chegou na véspera do Dia de Ação de Graças, o Volume 2 no Natal e o Grande Final na virada de ano:
Volume 1 — 26 de novembro de 2025
Volume 2 — 25 de dezembro de 2025 (Natal)
Volume 3 — 31 de dezembro de 2025 (Véspera de Ano Novo)
Stranger Things é a terceira série em inglês mais assistida da história do serviço de streaming, segundo ranking divulgado pela empresa.
Desde 2020, a série gerou mais de US$ 1 bilhão em receita e atraiu cerca de 2 milhões de novos assinantes para a gigante do streaming, segundo dados da Parrot Analytics. Com a temporada final, a expectativa é que o valor total supere os US$ 2 bilhões, o que deve consolidar a produção como marca global.