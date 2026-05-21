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Antes de investir em IA, CEOs precisam responder a uma pergunta incômoda

Líderes precisam entender onde ela gera valor, onde cria risco e quais decisões não podem mais ser adiadas

inteligência artificial (Imagem gerada por IA/Freepik)

inteligência artificial (Imagem gerada por IA/Freepik)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 21 de maio de 2026 às 15h51.

Antes de aprovar novos investimentos em inteligência artificial, CEOs e conselheiros deveriam fazer uma pergunta simples — e incômoda: a empresa sabe exatamente que decisão está tentando melhorar com IA?

A resposta, em muitos casos, ainda é vaga. Há pilotos em andamento, ferramentas sendo testadas, áreas pressionando por orçamento e concorrentes anunciando projetos. 

Mas, no alto escalão, a discussão nem sempre chegou ao ponto mais importante: onde a IA realmente gera valor para o negócio — e onde apenas cria ruído, custo e exposição?

Esse é o risco. Não investir em IA pode deixar uma empresa para trás, mas investir sem critério pode ser igualmente caro.

Hoje é o último dia para garantir sua vaga. Amanhã, as decisões sobre IA continuarão avançando — com ou sem você. Reserve sua vaga agora 

A pergunta não é ‘qual IA usar?’, mas ‘qual decisão precisamos tomar melhor?’

A IA deixou de ser apenas uma pauta de eficiência ou tecnologia. Ela já afeta marketing, jurídico, RH, financeiro, operações e atendimento.

Ela também pressiona temas sensíveis: governança, reputação, regulação, accountability e velocidade de adoção. Por isso, a pergunta que deveria chegar ao conselho não é apenas técnica — mas sim estratégica.

  • Onde a IA gera valor real?
  • Quais aplicações movem indicadores de negócio?
  • Que riscos a empresa assume ao automatizar decisões?
  • Quem responde quando a IA erra?
  • Quando avançar, quando esperar e quando recuar?

É para ajudar executivos a responder esse tipo de pergunta que a Saint Paul criou o PIACC One-Day Edition.

Em um único dia, CEOs, conselheiros e C-levels participam de uma imersão sobre IA como decisão de negócio — não como assunto de TI. 

O programa reúne leitura de tendências, discussão sobre liderança e julgamento humano, experimentação prática de ferramentas e análise de ética, governança e risco.

Não é sobre virar especialista em IA, mas sobre deixar de adiar as decisões que sua empresa precisa tomar sobre ela.

As inscrições encerram hoje. Se IA já entrou na pauta da sua empresa, este é o momento de entrar na sala certa. Garanta sua vaga no PIACC One-Day Edition

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingHigh Impact ProgramsPIACC

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