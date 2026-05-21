O canal oculto que multiplicou por 10 o faturamento dessas redes de fast-food

No dinâmico mercado de food service e franquias de alimentação, a busca por novos canais de venda que aumentem o tíquete médio sem inflar os custos fixos operacionais é uma constante.

Recentemente, redes americanas como Bojangles, Cracker Barrel e McAlister's Deli descobriram uma mina de ouro ao redirecionar seus canais de vendas para o ecossistema corporativo. O modelo de catering (fornecimento de refeições para eventos e escritórios) tornou-se uma das estratégias de crescimento mais agressivas do setor, impulsionada pela reestruturação dos locais de trabalho no pós-pandemia.

O grande catalisador dessa mudança na Bojangles foi Eric Stepp, diretor de experiência digital do cliente. Ao assumir o cargo, Stepp percebeu que a rede de frango frito operava apenas no varejo tradicional B2C (Business to Consumer).

Ao fechar uma parceria estratégica com a ezCater — plataforma especializada em conectar restaurantes a demandas corporativas —, a marca passou a abastecer almoços semanais e cafés da manhã de grandes empresas. O impacto financeiro foi imediato: os pedidos de catering corporativo passaram a gerar, em média, 10 vezes mais receita do que as transações tradicionais de balcão ou drive-thru, expandindo a operação para mais de 600 lojas.

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A explosão do mercado corporativo

Os dados do setor de alimentação corporativa em 2026 desenham um cenário de franca expansão. O Fórum de Crescimento do Setor de Catering aponta que 91% das empresas planejam manter ou aumentar seus orçamentos destinados à alimentação institucional neste ano — um salto significativo em comparação aos 82% registrados em 2024. Mais impressionante ainda: uma em cada cinco companhias pretende elevar esses gastos em mais de 25%.

Essa explosão de demanda não é um mero capricho logístico, mas uma decisão estratégica de Recursos Humanos. Em meio à consolidação dos modelos de trabalho híbridos e às políticas de retorno aos escritórios (return-to-office), oferecer refeições e cafés de alto padrão tornou-se uma ferramenta indispensável para atração, engajamento e integração de equipes.

Redes como a Cracker Barrel souberam capturar essa tendência com precisão, fazendo com que os pedidos corporativos externos saltassem para 20% do volume total de seus negócios. Já a McAlister's Deli ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão em vendas anuais, tendo o catering como o grande motor desse resultado.

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