Netflix lança Red Dead Redemption; veja como jogar

A Netflix passou a disponibilizar, nesta semana, o jogo Red Dead Redemption, clássico da Rockstar lançado originalmente em 2010. O título chega ao catálogo de games do streaming para dispositivos móveis, ampliando a aposta da empresa em jogos incluídos na assinatura.

O game já pode ser jogado pelo aplicativo da Netflix em iOS e Android, sem custo adicional para assinantes. Assim como ocorreu com diversos títulos da franquia GTA, o jogo de Velho Oeste faz parte do catálogo de jogos do streaming e não exige compra separada.

Recentemente, Red Dead Redemption também foi relançado para PS5 e Xbox Series, com suporte a 60 fps, resolução de até 4K e HDR. No Nintendo Switch 2, os 60 quadros por segundo também estão garantidos, mas não houve especificação da resolução.

A Rockstar informou ainda que jogadores que já possuem as versões de PS4, Switch 1 e Xbox One poderão fazer o upgrade gratuito. Nos consoles da Sony e da Nintendo, o progresso do jogador poderá ser mantido.

Originalmente lançado para PlayStation 3 e Xbox 360, Red Dead Redemption foi um sucesso absoluto e consolidou de vez a posição da Rockstar entre os principais estúdios da indústria de games. A sequência, lançada em 2018, ampliou ainda mais a reputação da franquia.