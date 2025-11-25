Relembre tudo o que aconteceu em Stranger Things antes da 5ª temporada

Após três anos de espera, Stranger Things retorna à Netflix com sua quinta e última temporada nesta quarta-feira, 26 de novembro. Desde que estreou em 2016, a série dos Irmãos Duffer se tornou um fenômeno global, misturando nostalgia dos anos 1980 com elementos de ficção científica e terror.

Para quem precisa relembrar os principais eventos antes do grande desfecho, a EXAME Pop preparou este guia com tudo o que você precisa saber sobre a saga de Hawkins e o Mundo Invertido.

1ª Temporada (1983): O desaparecimento de Will Byers

Em novembro de 1983, Will Byers desapareceu misteriosamente após uma noite de jogos. Enquanto sua mãe Joyce e o delegado Hopper investigavam, seus amigos Mike, Dustin e Lucas encontraram Eleven, uma menina com poderes telecinéticos que havia escapado do Laboratório Nacional de Hawkins.

Eleven revelou que Will estava preso no "Mundo Invertido", uma dimensão paralela acessada acidentalmente durante experimentos do Dr. Brenner. Um Demogorgon, criatura predadora dessa dimensão, estava à solta em Hawkins. Joyce conseguiu se comunicar com Will com luzes de Natal.

A temporada terminou com Joyce e Hopper resgatando Will, enquanto Eleven destruía o Demogorgon e desaparecia. Will voltou vivo, mas a cena final mostrou que ele ainda mantinha conexão com o Mundo Invertido.

2ª Temporada (1984): O Devorador de Mentes

Um ano depois, Will sofria flashbacks perturbadores de uma entidade gigantesca chamada Devorador de Mentes, que gradualmente o possuiu para usá-lo como espião. Eleven estava escondida na cabana de Hopper, mas fugiu para descobrir suas origens, encontrando sua mãe catatônica e outra cobaia do laboratório.

Hopper descobriu túneis subterrâneos infestando Hawkins. Quando cientistas tentaram queimar as vinhas, o Devorador de Mentes enviou Demodogs para atacar o laboratório. Bob Newby, então namorado de Joyce, morreu heroicamente salvando o grupo.

Os novos personagens Max e Billy chegaram à cidade, enquanto Steve (o galã da escola) se tornou a figura de irmão mais velho para Dustin. O grupo expulsou o Devorador de Mentes de Will usando calor e memórias felizes, enquanto Eleven fechou o portal entre os mundos. A temporada terminou no baile escolar, mas o Devorador de Mentes continuava no Mundo Invertido.

3ª Temporada (1985): A invasão russa

No verão de 1985, o shopping Starcourt se tornou o novo ponto de encontro de Hawkins. Joyce notou que os ímãs perdiam magnetismo, enquanto Dustin interceptou mensagens russas. Steve e Robin (uma atendente da sorveteria do shopping) descobriram um laboratório secreto russo sob o centro de compras tentando reabrir o portal.

O Devorador de Mentes formou um exército de ratos infectados e possuiu Billy, recrutando outros hospedeiros. Billy se sacrificou para salvar Eleven, quebrando o controle da criatura com memórias felizes de sua infância.

Hopper foi dado como morto após destruir a máquina russa, mas a cena pós-créditos revelou que os russos mantinham um prisioneiro americano. Joyce deixou Hawkins com Will, Jonathan e Eleven, que havia perdido seus poderes.

4ª Temporada (1986): A ascensão de Vecna

Em 1986, um novo vilão foi introduzido: Vecna. Ele atacava vítimas explorando seus traumas, causando mortes brutais. Eddie Munson, um roqueiro jogador de RPG, foi acusado dos crimes. Eleven, morando na Califórnia e sem poderes, foi levada pelo Dr. Owens ao Projeto Nina para recuperar suas habilidades. Ela descobriu que Vecna era Henry Creel, o primeiro experimento de dr. Brenner, o "papai" de Eleven da primeira temporada.

Max, traumatizada pela morte de Billy, tornou-se alvo de Vecna ,mas foi salva pela música "Running Up That Hill" de Kate Bush, que funcionou como âncora emocional. Joyce e Murray (o jornalista investigativo cheio de teorias conspiratórias) resgataram Hopper de uma prisão russa.

O grupo montou um plano: Max atraiu Vecna enquanto Nancy, Steve e Robin atacaram seu corpo no Mundo Invertido. Eddie morreu heroicamente, numa das cenas mais marcantes do seriado. Max foi gravemente ferida e entrou em coma. Vecna abriu a quarta fenda, e Hawkins ficou coberta por nuvens escuras e relâmpagos vermelhos.

A temporada terminou com o grupo reunido, Max em coma, e Will sentindo a presença contínua de Vecna. O Mundo Invertido começou a se fundir com a realidade, preparando o terreno para a batalha final.