O que aconteceu na 1ª temporada de Stranger Things?

A primeira temporada de Stranger Things, há quase 10 anos, em 2016, levou os espectadores a Hawkins , uma pequena cidade de Indiana que parece tranquila à primeira vista, mas que esconde segredos e experimentos governamentais perigosos.

Enquanto um grupo de pré-adolescentes enfrentava os desafios típicos da infância nos anos 1980, o desaparecimento de um amigo os colocou em uma jornada que revelaria a existência de uma dimensão paralela.

Pensando na estreia da quinta (e última) temporada, no dia 26 de novembro, a EXAME Pop preparou um resumo do que aconteceu na primeira temporada da série que se tornaria um dos maiores sucessos da Netflix.

O desaparecimento de Will Byers

Na noite de 6 de novembro de 1983, Will Byers estava voltando para casa com seus amigos Lucas e Dustin depois de uma sessão de jogos na casa de Mike Wheeler. No caminho, algo estranho aconteceu: Will desapareceu sem deixar rastros.

Sua mãe, Joyce Byers, imediatamente sentiu que algo estava errado e começou uma busca pelo filho. O chefe de polícia Jim Hopper assumiu a investigação, inicialmente tratando o caso como uma fuga comum, mas logo percebeu que havia algo mais sinistro acontecendo.

Enquanto isso, Will, Mike, Dustin e Lucas, começaram sua própria investigação. Durante a busca na floresta, eles encontraram uma menina estranha, de cabeça raspada, vestindo apenas uma camisola de hospital e aparentemente assustada. Ela tinha o número "011" tatuado no pulso e mal conseguia se comunicar.

Misteriosa Eleven

A menina, que Mike e os amigos passaram a chamar de "Eleven" (Onze), podia mover objetos com a mente, acessar outras dimensões e até mesmo quebrar ossos de pessoas usando apenas seu poder telecinético.

Eleven havia escapado do Laboratório Nacional de Hawkins, uma instalação governamental secreta onde era mantida prisioneira e submetida a experimentos pelo Dr. Martin Brenner, um cientista que ela chamava de "papai". Os experimentos tinham como objetivo desenvolver suas habilidades psíquicas como arma.

Apesar de sua desconfiança, Eleven aos poucos se aproximou do grupo, especialmente de Mike. Ela revelou que conhecia Will e que ele estava vivo, mas em perigo. Usando seus poderes e um rádio, ela conseguiu estabelecer uma conexão que permitiu que Joyce se comunicasse com o filho através das luzes de casa.

Mundo invertido e Demogorgon

As investigações revelaram a existência de uma dimensão paralela, um reflexo sombrio e decadente de Hawkins, que os personagens passaram a chamar de "Mundo Invertido". Este lugar era frio, escuro e habitado por uma criatura predadora que os meninos apelidaram de "Demogorgon".

O Dr. Brenner e sua equipe haviam usado os poderes de Eleven em experimentos de espionagem remota. Em uma dessas sessões, ela acidentalmente abriu um portal para o Mundo Invertido. O Demogorgon conseguiu atravessar para o nosso mundo e passou a caçar em Hawkins.

Will Byers estava preso nessa dimensão desde a noite de seu desaparecimento, escondendo-se da criatura e tentando sobreviver. Joyce e Hopper descobriram que podiam se comunicar com ele por luzes, e Joyce cobriu a casa inteira com lâmpadas de Natal para estabelecer um sistema de comunicação.

Conspiração do laboratório

Hopper descobriu que o Laboratório Nacional de Hawkins estava envolvido em uma grande conspiração. A instalação não apenas conduzia experimentos com crianças como Eleven, mas também estava tentando encobrir o portal para o Mundo Invertido que haviam criado.

Quando o corpo de Will foi "encontrado" em um lago, Hopper suspeitou imediatamente. Sua investigação revelou que o corpo era falso, plantado pelo laboratório para encerrar a busca.

A batalha final

A temporada culminou em uma batalha na Escola Secundária de Hawkins. O Demogorgon perseguiu Eleven e os meninos até lá.

Enquanto Joyce e Hopper encontraram Will no Mundo Invertido e o resgataram, Eleven enfrentou o Demogorgon em um confronto final. Usando toda sua energia, ela destruiu a criatura, mas desapareceu no processo, aparentemente se sacrificando para salvar seus amigos.

Will foi levado ao hospital, onde se recuperou do trauma. No Natal, tudo parecia ter voltado ao normal em Hawkins, mas as últimas cenas deixam dúvidas sobre a suposta morte de Eleven.