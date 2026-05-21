Ibovespa vira e sobe com possível acordo entre EUA e Irã; dólar cai e fica abaixo de R$ 5

O Ibovespa virou para alta na tarde desta quinta-feira, 21, após a agência iraniana ILNA informar que Estados Unidos e Irã teriam chegado a um acordo preliminar, mediado pelo Paquistão, o que melhorou a percepção de risco dos investidores e reduziu a pressão sobre os mercados globais. De acordo a agência, o anúncio oficial deve ocorrer nas próximas horas.

Com a notícia, a bolsa brasileira deixou o campo negativo e passou a subir, acompanhando a recuperação de ações de grande peso no índice. O dólar também virou e está abaixo dos R$ 5. Papéis como Itaú (ITUB4) e Vale (VALE3), que abriram o pregão em queda, passaram a operar no azul.

Já Petrobras (PETR4), que sustentava ganhos ao longo do dia, reforçou o impulso positivo do índice. O dólar também inverteu o sinal e passou a cair, sendo negociado abaixo dos R$ 5.

A mudança de humor do mercado coincidiu ainda com a desaceleração dos preços do petróleo, que reduziram significativamente os ganhos observados mais cedo. Por volta das 15h20 (horário de Brasília), o contrato futuro do Brent para julho caía 1,88%, a US$ 103,05 o barril. Já o WTI, referência nos Estados Unidos, recuava 1,48%, cotado a US$ 96,61 o barril.

As bolsas americanas também passaram a subir. Às 15h30 estavam cotadas a: Dow Jones (+0,70%); S&P500 (+0,23%); e Nasdaq (+0,22%).

De acordo com a imprensa estatal iraniana, Teerã avalia a proposta mais recente apresentada pelos Estados Unidos para um possível acordo que encerre o conflito, informou a CBS News.

Ainda segundo veículos iranianos, o chefe do Exército do Paquistão, Asim Munir, considerado um dos principais mediadores das negociações indiretas entre EUA e Irã, deve desembarcar em Teerã nesta quinta-feira para intensificar os esforços em busca de um acordo de paz.

Petróleo abriu o dia em forte alta

Na abertura de mercado, o petróleo subia fortemente. O movimento ocorria em meio ao temor de agravamento do conflito no Irã e à continuidade dos bloqueios no Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte global da commodity.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta semana que adiou ataques militares iminentes contra o Irã para dar mais tempo à diplomacia, mas voltou a ameaçar uma retomada da ofensiva caso Teerã não apresente "respostas 100% satisfatórias" nas negociações sobre o programa nuclear iraniano.

Além disso, a Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) alertou que o mercado global de petróleo pode entrar em uma "zona vermelha" durante o verão no hemisfério norte caso o Estreito de Ormuz permaneça fechado, em um momento de aumento sazonal da demanda por combustíveis.