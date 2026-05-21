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Neta de Mussolini vence 'Grande Fratello VIP', o BBB italiano

Alessandra Mussolini venceu o Grande Fratello VIP, reality de celebridades da Itália, e levou cerca de R$ 3,3 milhões

Grande Fratello VIP: ex-política e neta de ditador fascista vence reality show na Itália (Reprodução / Canale 5)

Grande Fratello VIP: ex-política e neta de ditador fascista vence reality show na Itália (Reprodução / Canale 5)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 21 de maio de 2026 às 15h05.

Alessandra Mussolini, neta do ex-ditador fascista Benito Mussolini, venceu o "Grande Fratello VIP", versão italiana do Big Brother voltada para celebridades. A final aconteceu nesta terça-feira, 19, e a ex-política conquistou 55,95% dos votos do público.

Neta de ditador ficou em 1º no reality italiano

Com a vitória, Alessandra faturou 550 mil euros, valor equivalente a cerca de R$ 3,3 milhões na cotação atual. A atriz e apresentadora Antonella Elia terminou em segundo lugar.

O reality show é exibido pelo canal italiano Canale 5 e reúne personalidades conhecidas da televisão, política e entretenimento do país. O formato segue a mesma proposta do Big Brother, com votação popular para decidir o campeão.

Carreira na política

Além do parentesco com Benito Mussolini, Alessandra também ficou conhecida na Itália pela carreira política. Em 1992, Alessandra foi eleita deputada por Nápoles pelo Movimento Sociale Italiano, partido de extrema-direita ligado ao legado do fascismo italiano. Em 2003, rompeu com a sigla após o então líder Gianfranco Fini afirmar que o fascismo representava “o mal absoluto”.

A vitória rapidamente repercutiu nas redes sociais, principalmente pelo histórico da família Mussolini e pela forte associação do sobrenome ao fascismo italiano do século 20. A campeã do reality é filha de Romano Mussolini (1927-2006) e Maria Scicolone, irmã da atriz Sophia Loren.

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