Neta de Mussolini vence 'Grande Fratello VIP', o BBB italiano

Grande Fratello VIP: ex-política e neta de ditador fascista vence reality show na Itália (Reprodução / Canale 5)
Freelancer
Publicado em 21 de maio de 2026 às 15h05.
Alessandra Mussolini, neta do ex-ditador fascista Benito Mussolini, venceu o "Grande Fratello VIP", versão italiana do Big Brother voltada para celebridades. A final aconteceu nesta terça-feira, 19, e a ex-política conquistou 55,95% dos votos do público.
Com a vitória, Alessandra faturou 550 mil euros, valor equivalente a cerca de R$ 3,3 milhões na cotação atual. A atriz e apresentadora Antonella Elia terminou em segundo lugar.
O reality show é exibido pelo canal italiano Canale 5 e reúne personalidades conhecidas da televisão, política e entretenimento do país. O formato segue a mesma proposta do Big Brother, com votação popular para decidir o campeão.
Além do parentesco com Benito Mussolini, Alessandra também ficou conhecida na Itália pela carreira política. Em 1992, Alessandra foi eleita deputada por Nápoles pelo Movimento Sociale Italiano, partido de extrema-direita ligado ao legado do fascismo italiano. Em 2003, rompeu com a sigla após o então líder Gianfranco Fini afirmar que o fascismo representava “o mal absoluto”.
A vitória rapidamente repercutiu nas redes sociais, principalmente pelo histórico da família Mussolini e pela forte associação do sobrenome ao fascismo italiano do século 20. A campeã do reality é filha de Romano Mussolini (1927-2006) e Maria Scicolone, irmã da atriz Sophia Loren.