O que aconteceu na 3ª temporada de Stranger Things?

A terceira temporada de Stranger Things levou os fãs de volta a Hawkins, onde a vida parece ter seguido seu curso normal — mas, claro, isso não durou muito tempo.

Enquanto os adolescentes lidavam com o calor do verão, trabalhos temporários e suas relações, o mundo invertido continuou a causar problemas, desta vez com novas ameaças e uma força misteriosa.

Pensando na estreia da quinta (e última) temporada, no dia de 26 de novembro, a EXAME Pop preparou um resumo do que aconteceu na série nos últimos anos.

É verão em Hawkins

Na abertura da temporada, a cidade de Hawkins parece um lugar comum para as férias de verão.

O novo ponto de encontro da cidade é o recém-inaugurado shopping Starcourt, onde muitos dos personagens passam o tempo.

Steve Harrington trabalha na sorveteria Scoops Ahoy, com a colega de trabalho Robin, e tenta sem sucesso encontrar uma namorada enquanto tenta lidar com o stress do seu novo trabalho.

A relação entre Mike e Eleven segue firme, mas o chefe de polícia Hopper está cada vez mais irritado com os dois, vendo o romance deles como uma ameaça ao controle que ele tenta exercer sobre a filha adotiva.

Além disso, Lucas e Max também estão juntos, embora a relação deles seja um pouco mais instável. E Dustin, depois de voltar de um acampamento, surpreende todos com uma namorada à distância.

Enquanto isso, Jonathan e Nancy estão estagiando no Hawkins Post, com Nancy enfrentando a resistência de um ambiente jornalístico dominado por homens. Ela busca uma história importante para provar seu valor, enquanto Jonathan tenta apoiá-la.

O mistério do Mundo Invertido

A temporada começa com uma queda de energia que afeta toda a cidade, e algo ainda mais estranho acontece: os ímãs nas casas começam a perder sua aderência.

Joyce começa a investigar o fenômeno, consultando o professor Mr. Clarke, que explica que isso pode ser causado por uma disrupção nos campos eletromagnéticos. Mas Joyce desconfia de uma conexão com o Laboratório Nacional de Hawkins, onde o portal para o Mundo Invertido foi inicialmente aberto.

As investigações de Joyce e Hopper os levam a descobrir que algo estranho está acontecendo por baixo do shopping Starcourt.

Quando o grupo começa a investigar mais a fundo, descobrem que os russos estão envolvidos em uma operação secreta para reabrir o portal do Mundo Invertido. Isso inclui um laboratório escondido sob o shopping, com experimentos relacionados ao Mundo Invertido.

A ameaça do Devorador de Mentes

O Devorador de Mentes, derrotado na temporada anterior, não está completamente fora de cena.

Ele reaparece, mas de uma forma mais insidiosa, formando um exército de ratos infectados que se transformam em uma manifestação física do monstro. O Devorador de Mentes começa a recrutar hospedeiros humanos, começando com Billy, que é possuído e forçado a agir sob o controle da criatura.

Billy passa a ser uma das principais ameaças da temporada, já que ele espalha o controle do Devorador de Mentes por Hawkins, atacando e possuindo outras pessoas.

Eleven é a primeira a perceber que algo está errado com Billy, ao usar seus poderes para espiar sua mente. Ela se depara com imagens perturbadoras de Billy sobre o controle do Devorador de Mentes e tenta alertar seus amigos.

Em uma tentativa de salvar Billy, os amigos o prendem em uma sauna, mas acabam enfrentando o Devorador de Mentes, que destrói a porta da sauna e ataca Eleven.

Conspiração russa

Enquanto isso, Dustin intercepta uma mensagem de rádio russa e leva o registro para Steve e Robin, que começam a investigar os russos. Eles descobrem que os russos estão usando lojas no shopping Starcourt para contrabandear produtos ilegais e, eventualmente, descobrem a entrada para um laboratório secreto que está tentando reabrir o portal para o Mundo Invertido.

Ao lado de Erica, a irmã mais nova de Lucas, que é pequena o suficiente para se infiltrar pelos dutos de ventilação, o grupo consegue acessar a instalação secreta e descobre que o laboratório está preparando uma máquina que pode reabrir o portal.

A série Stranger Things, da Netflix (Divulgação/Divulgação)

O sacrifício de Billy

À medida que a batalha com o Devorador de Mentes se intensifica, Billy acaba se sacrificando para salvar Eleven. Ele quebra o controle do Devorador de Mentes ao se lembrar de momentos felizes de sua infância, mas ao custo de sua vida.

O monstro é finalmente derrotado quando Eleven consegue se concentrar o suficiente para destruir sua cabeça.

Mesmo assim, o Devorador de Mentes não morre completamente, e seu corpo se dissolve, espalhando-se pelo sistema de esgoto da cidade.

Despedida (por enquanto)

No final da temporada, após uma série de confrontos com os russos e o Devorador de Mentes, os adolescentes conseguem sair vitoriosos, mas as consequências são grandes.

Hopper, o chefe de polícia, é dado como morto depois de uma explosão que destrói o laboratório russo, mas, na cena pós-créditos, é revelado que os russos mantêm um prisioneiro americano, o que levanta teorias sobre a possível sobrevivência de Hopper.

Com a cidade ainda marcada pelos eventos do Mundo Invertido, Joyce decide sair de Hawkins com Jonathan, Will, e Eleven, deixando para trás uma cidade que, embora aparentemente salva, está longe de estar em paz.