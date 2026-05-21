Exército dos EUA mobiliza tropas a partir de Porto Rico em meio a tensão com Cuba

Repórter
Publicado em 21 de maio de 2026 às 15h40.
O Exército dos Estados Unidos mobilizou centenas de militares a partir de Porto Rico para uma missão não detalhada, informou nesta quinta-feira o Forte Buchanan, principal instalação militar americana no Caribe.
A movimentação ocorreu horas após o governo dos Estados Unidos anunciar acusações criminais contra o ex-presidente cubano Raúl Castro pela derrubada de dois aviões da organização Irmãos ao Resgate, em 1996.EUA vão invadir Cuba? Entenda a mudança de cenário
Segundo comunicado do Forte Buchanan, militares de uma unidade de engenharia deixaram Porto Rico, na quarta-feira, em direção a um centro de treinamento localizado no território continental americano para preparação de futuras operações militares.
"Cada movimento de uma unidade militar é uma sincronização precisa entre transporte terrestre, marítimo e aéreo. Nossa missão é fazer com que nossos militares cheguem a tempo para cumprir sua missão, com todo o necessário, sem margem de erro", afirmou Luisa Segarra, coordenadora de movimentações do forte.
O Exército informou que os militares partiram do Centro de Preparação Logística, conhecido pela sigla LRC, e seguirão posteriormente para um destino não divulgado para apoiar operações globais.
O LRC presta suporte logístico a tropas e unidades em processo de mobilização em Porto Rico, segundo Segarra.
As acusações incluem assassinato, conspiração para matar cidadãos americanos e destruição de aeronaves.
Nos últimos meses, Porto Rico voltou a receber operações e exercícios militares das Forças Armadas americanas na região do Caribe.
A antiga base militar Roosevelt Roads, localizada em Ceiba, no leste da ilha, e a instalação de Ramey, em Aguadilla, no noroeste, foram utilizadas em treinamentos militares. A base de Ramey recebeu ao menos dez aeronaves de combate F-35 durante essas operações.
O Forte Buchanan abriga o 1st Mission Support Command, estrutura responsável pela coordenação de movimentações militares em Porto Rico e nas Ilhas Virgens Americanas.Entre as atribuições da instalação está a mobilização rápida de tropas e equipamentos militares a partir da região do Caribe.
*Com informações da Agência EFE.