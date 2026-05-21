Exército dos EUA mobiliza tropas a partir de Porto Rico em meio a tensão com Cuba

O Exército dos Estados Unidos mobilizou centenas de militares a partir de Porto Rico para uma missão não detalhada, informou nesta quinta-feira o Forte Buchanan, principal instalação militar americana no Caribe.

A movimentação ocorreu horas após o governo dos Estados Unidos anunciar acusações criminais contra o ex-presidente cubano Raúl Castro pela derrubada de dois aviões da organização Irmãos ao Resgate, em 1996.

Segundo comunicado do Forte Buchanan, militares de uma unidade de engenharia deixaram Porto Rico, na quarta-feira, em direção a um centro de treinamento localizado no território continental americano para preparação de futuras operações militares.

"Cada movimento de uma unidade militar é uma sincronização precisa entre transporte terrestre, marítimo e aéreo. Nossa missão é fazer com que nossos militares cheguem a tempo para cumprir sua missão, com todo o necessário, sem margem de erro", afirmou Luisa Segarra, coordenadora de movimentações do forte.

O Exército informou que os militares partiram do Centro de Preparação Logística, conhecido pela sigla LRC, e seguirão posteriormente para um destino não divulgado para apoiar operações globais.

O LRC presta suporte logístico a tropas e unidades em processo de mobilização em Porto Rico, segundo Segarra.

Pressão sobre o regime de Havana

A mobilização militar foi anunciada após o Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentar acusações contra Raúl Castro pela derrubada, em 1996, de duas aeronaves da organização Irmãos ao Resgate, episódio que resultou na morte de quatro aviadores.

As acusações incluem assassinato, conspiração para matar cidadãos americanos e destruição de aeronaves.

Nos últimos meses, Porto Rico voltou a receber operações e exercícios militares das Forças Armadas americanas na região do Caribe.

A antiga base militar Roosevelt Roads, localizada em Ceiba, no leste da ilha, e a instalação de Ramey, em Aguadilla, no noroeste, foram utilizadas em treinamentos militares. A base de Ramey recebeu ao menos dez aeronaves de combate F-35 durante essas operações.

O Forte Buchanan abriga o 1st Mission Support Command, estrutura responsável pela coordenação de movimentações militares em Porto Rico e nas Ilhas Virgens Americanas.

Entre as atribuições da instalação está a mobilização rápida de tropas e equipamentos militares a partir da região do Caribe.

*Com informações da Agência EFE.